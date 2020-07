Para que aprenda el Chicharito: Alan Pulido marca de penal y se mete a la lista de goleadores en la MLS

El delantero mexicano Alan Pulido regresó a la senda del gol bajo el nuevo formato de “Plan Burbuja” en la Major League Soccer y contribuyó por la vía del penalti al triunfo de su equipo, el Sporting Kansas City, 3-2 sobre los Rapids de Colorado, con lo que el tamaulipeco ya figura entre la lista de goleadores en la Liga con tres anotaciones.

Con el partido empatado a 1 ya en el segundo tiempo, vino la polémica arbitral al marcarse una mano del chileno Diego Rubio dentro del área, misma que fue validada por el VAR en su revisión, lo que le dio la oportunidad al exjugador de Chivas para que llegara desde los once pasos al minuto 72 con potente disparo al costado izquierdo que fue imposible detener por William Yarbrough.

⚽️ Cool as they come. No. 9 gives us the lead. #SKCvCOL 2-1 // #OneSportingWay // @alanpulido pic.twitter.com/l419wAs4dP

— Sporting KC (@SportingKC) July 18, 2020