Renuncia el jefe de policía de Florida que dijo que los casos de coronavirus eran por culpa de los gays

El jefe de policía del sur de la Florida fue objeto de críticas al decir que un oficial del Sheriff de Broward murió de COVID-19 porque era un “homosexual que asistió a eventos homosexuales”, envió su carta de renuncia el lunes.

En su carta, el jefe de policía de Davie, Dale Engle, dice que su último día con el departamento de policía será el 3 de septiembre.

“Decir que he tenido el privilegio de servir con orgullo a este pueblo es un eufemismo. Aprecio las últimas dos décadas más de experiencias de vida y trabajo que han ayudado a definir mi carácter, propósito de vida y, en última instancia, me han convertido en quien soy hoy”, comentó Engle.

En abril, la Orden Fraternal de Policía de la Logia del Estado de Florida solicitó una investigación sobre Engle después de que los miembros dijeran que el jefe había realizado comentarios ofensivos, desalentando a los oficiales de expresar preocupaciones sobre el protocolo de coronavirus.

El sindicato policial dijo que Engle asistió a una reunión donde “menospreciaba” a los miembros.

Después de ordenar a los empleados que se formaran en el estacionamiento del departamento, Engle continuó “regañando” a los miembros.

