Aumenta presión de republicanos para incluir a parejas de indocumentados y sus hijos en nueva ayuda económica

Poco a poco crece un movimiento entre republicanos en el Congreso y otras latitudes para integrar a cónyuges de inmigrantes indocumentados y a sus hijos estadounidenses en el nuevo plan de ayuda económica.

La Coalición Americana de Inmigración Empresarial (ABIC, en inglés) se sumó al movimiento de los senadores Marco Rubio (Florida) y Tom Tillis (Carolina del Norte) iniciaron entre los congresistas republicanos, a fin de que en el nuevo paquete de estímulos las parejas estadounidenses o portadores de “green card” casados con inmigrantes indocumentados reciban la ayuda, así como los hijos estadounidenses.

La ABIC critica que en el primer paquete las familias mixtas de inmigrantes hayan sido excluidas, aunque no respaldan el apoyo para indocumentados, pero sí para sus hijos estadounidenses.

Aunque acusan a los demócratas de no querer integrar la ayuda, los primeros en rechazarla fueron los republicanos, además de que el presidente Donald Trump dejó en claro que no daría recursos para inmigrantes indocumentados, lo que derivó en el error de no integrar a sus pareja con estancia legal o ciudadanos nacidos o naturalizados en EE.UU.

“Los republicanos y los demócratas deberían avergonzarse de sí mismos por implementar una ley tan discriminatoria en un momento en que tantas familias estadounidenses están luchando para llegar a fin de mes y tienen miedo de lo que depara el futuro a la luz de la pandemia. Esto es cruel”, escribió en una editoria en el Tamba Bay Times Al Cárdenas, expresidente del Partido Republicano en Florida y copresidente de ABIC.

NEW: ABIC Co-Chair @AlCardenasFL_DC calls on leaders in Congress to pass "compassionate, common-sense" bill from @marcorubio & @SenThomTillis that would allow US citizens to receive stimulus payments regardless of their spouse’s nationality. Via @TB_Timeshttps://t.co/WBvwVSChcy

— American Business Immigration Coalition (ABIC) (@AmericanBIC) July 23, 2020