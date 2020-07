Ahora puede ser el momento adecuado para comprar un auto nuevo

Los tiempos han sido difíciles para millones de estadounidenses desde que la pandemia del coronavirus detuvo gran parte de la economía, pero para aquellos con los recursos financieros, es un momento inteligente para comprar un automóvil nuevo.

Aunque las ventas de automóviles, que habían caído precipitadamente durante los confinamientos en casa, se han recuperado, los fabricantes de automóviles son conscientes de que la confianza del consumidor es baja. Aún abundan las ofertas de financiamiento a bajo interés y cero interés, junto con ofertas de reembolsos en efectivo y plazos de arrendamiento atractivos. Para atraer aún más a los consumidores preocupados por la seguridad laboral en medio de una economía inestable y el creciente desempleo, muchos fabricantes de automóviles están impulsando planes de pago diferido que pueden retrasar el primer pago de un automóvil nuevo hasta dos o tres meses.

En conversaciones con concesionarios, analistas y otros expertos de la industria, Consumer Reports concluyó que las ventas, aunque mucho más fuertes de lo que han sido en meses, son volátiles. Eso podría afectar los incentivos de manera más profunda en el verano.

“Es probable que los fabricantes de automóviles estén comprometidos con los incentivos que planearon para junio”, dice Eric Lyman, vicepresidente de ALG, rama analítica de TrueCar. “Sin embargo, si la demanda continúa siendo fuerte en junio y el inventario no comienza a reponerse hasta mediados de julio, podríamos ver a los fabricantes de automóviles retirar los incentivos en julio”.

La demanda de autos usados ha sido alta durante los últimos dos meses, ya que la preocupación por la economía ha empujado a los consumidores a intentar obtener más auto por su dinero, dice Lyman.

“Vimos caer los precios al por mayor, pero como la demanda de los consumidores se mantuvo fuerte, los precios al por mayor han vuelto a subir”, dice. “Como resultado no hay tantas ofertas”.

Haz clic en el sitio web de cualquier fabricante o concesionario y seguramente verás ofertas de financiamiento a cero interés por siete años para muchos modelos, así como ofertas de arrendamiento con pagos mensuales bajos.

Hay muchas ofertas especiales en este momento. Por ejemplo, Chevrolet está ofreciendo hasta $5,500 de reembolso en efectivo en ciertas camionetas Silverado, además de financiamiento a cero interés por 72 meses. Subaru sigue ofreciendo préstamos a 63 meses con tasa cero. También hay ofertas a nivel local ya que los concesionarios individuales hacen lo que pueden para mover el inventario.

Otros fabricantes de autos han reducido los incentivos. Jeep estaba ofreciendo $3,250 de reembolso en efectivo y préstamos a 84 meses a cero interés en ciertos modelos Grand Cherokee, pero las ofertas ahora están limitadas a plazos de arrendamiento con pagos mensuales bajos. Chevrolet ofreció en mayo un reembolso en efectivo de $8,500 y financiamiento a 84 meses a cero interés en algunas camionetas Silverado.

“Desde principios de 2020, el ahorro promedio de MSRP [el precio de venta sugerido por el fabricante] en el mercado de TrueCar ha tenido una tendencia más alta que en los últimos años, con aumentos significativos en abril y mayo en comparación con años anteriores”, dice Nick Woolard, director de OEM y analista de socios afines en TrueCar. “Si bien una gran parte de las ventas de junio vendrá justo a final de mes, junio ha comenzado más tranquilo en relación con ahorros promedio de MSRP que lo que vimos en abril y mayo”.

Pagos más bajos

Lyman, de TrueCar, dice que la idea detrás de todas las promociones y ofertas especiales es aumentar la confianza del consumidor para comprar automóviles durante un momento de incertidumbre económica, a menudo mediante el diseño de pagos mensuales más bajos con tasas de interés bajas o nulas y alargando los plazos de los préstamos más allá de los típicos 36 a 60 meses.

Lyman señala que los préstamos a largo plazo tienen sus propios desafíos. Para alguien que puede conservar un vehículo durante siete u ocho años, un préstamo a un largo plazo aún mayor a tasa cero puede ser beneficioso. Pero los consumidores que cambian de vehículo cada pocos años podrían estar mejor con un préstamo.

Alain Nana Sinkam, vicepresidente de iniciativas estratégicas de TrueCar, dice que los consumidores que obtienen préstamos a tasa cero en automóviles nuevos pueden salir adelante si invierten el dinero que habrían gastado en los pagos de intereses en algo que podría ganar intereses, o en algo como una hipoteca que reduciría la responsabilidad financiera.

“Un consumidor inteligente y comprometido tomaría el préstamo a 84 meses a tasa cero y destinaría los ahorros mensuales a una inversión”, dice.

En general, los expertos de CR aconsejan tener cuidado al solicitar préstamos a largo plazo, aunque en la situación correcta pueden representar grandes ahorros en el futuro.

“Los compradores deben tener en cuenta que en última instancia podrían pagar más dependiendo de la tasa de interés anual, y que nadie quiere deber más por un automóvil que vale menos que el resto del préstamo”, dice Gabriel Shenhar, director asociado del programa de prueba automática de CR.

Investiga

Consumer Reports recomienda que los compradores investiguen en línea distintos autos y varios paquetes de opciones antes de contactar a un concesionario, dice Shenhar. Los compradores deben sentirse preparados para tomar la iniciativa en este proceso, identificando el automóvil exacto que desean en su propio marco de tiempo, incluyendo la negociación de un precio o acuerdo de arrendamiento por teléfono o correo electrónico, dice. Esta estrategia no solo disminuye el tiempo expuesto a cualquier presión de ventas sino que también maximiza el distanciamiento social. Ir físicamente al concesionario podría implicar solo una prueba de manejo y la firma de los documentos finales, agrega. Si no tienes un acuerdo específico elaborado con anticipación, debes tener en cuenta un modelo de preferencia, ya sea que vayas a un concesionario o compres en línea o por correo electrónico a través de un vendedor.

Los miembros de CR pueden investigar las clasificaciones y revisiones detalladas para encontrar la mejor combinación que satisfaga sus necesidades. (Convertirse en un Miembro de Consumer Reports).

También se puede acceder a la extensa red de concesionarios de TrueCar con más de 16,500 ubicaciones a través del Programa de compra y consolidación de Consumer Reports (Build & Buy), un servicio de compra de automóviles que permite a los compradores configurar el automóvil que desean, comparar los precios de transacción locales y hacer que los concesionarios participantes hagan su mejor oferta, que puede y debe incluir cualquiera de los múltiples incentivos que se ofrecen en la actualidad.

Ventas en línea más disponibles

Lyman de TrueCar también señala que los programas de compra desde el hogar son una parte cada vez más importante de lo que los concesionarios están haciendo en este momento para atraer a posibles clientes cautelosos.

TrueCar también ha desarrollado un programa de compra desde el hogar que permite a los consumidores manejar todos los aspectos de la compra de un automóvil sin tener que ir a un concesionario. Alrededor del 30% de los concesionarios de la red participan y se espera que participen aún más. Los concesionarios con la opción de compra desde el hogar se identifican con un logotipo especial en las búsquedas de automóviles en los sitios web.

Al igual que con los generosos incentivos, las ventas en línea apuntan a que los posibles clientes vuelvan a comprar.

“Estamos viendo que los concesionarios dicen sí a más cosas que nunca antes”, dice Jeremy Anspach, CEO de Purecars, una firma de análisis de datos que ayuda a los concesionarios a optimizar las estrategias de ventas. “Si un cliente solicita entrega a domicilio, ahora la respuesta más probable es: ‘¿Cuál es tu dirección?’”

También hay varias formas de comenzar el proceso de compra sin dejar la comodidad del hogar. La primera etapa es investigar diferentes modelos que se ajusten a tus criterios y, potencialmente, programar una prueba de manejo. (Muchos concesionarios permiten que los clientes prueben automóviles sin un concesionario presente o llevan vehículos de prueba a los hogares de los clientes). La mayoría de los sitios web de los concesionarios contienen herramientas para investigar vehículos, y muchos incluyen también ahora una forma para que los clientes soliciten financiamiento en línea. Algunos concesionarios pueden enviar los documentos que deben firmarse por correo. El nivel de separación física depende de la ubicación: Cada estado tiene diferentes regulaciones para cosas como la firma de contratos y entrega de vehículos.

“Al igual que en 2008 y 2009 cuando pasamos por la gran recesión, existe una gran motivación por parte de los fabricantes y concesionarios para vender vehículos nuevos y usados”, dice Mark Schienberg, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Nueva York. “Si los concesionarios pueden comprar un automóvil usado que se está devaluando, están muy ansiosos por hacerlo. Lo mismo pasa con los automóviles nuevos”.

Usa el servicio de compra de autos de CR desde tu casa

El servicio de compra de automóviles Build & Buy de Consumer Reports está evolucionando para enfrentar los desafíos de las necesidades de los compradores durante la pandemia. El servicio principal involucra una red nacional de más de 16,000 concesionarios participantes para proporcionar información de precios por adelantado y un certificado para recibir ahorros garantizados de MSRP. Un número creciente de concesionarios está inscrito en un programa de compra desde el hogar, lo que le permite a los compradores completar el proceso de compra sin tener que acudir al concesionario.

Los concesionarios participantes te guiarán a través de la documentación de forma remota y te entregarán un vehículo desinfectado directamente en tu hogar, todo a un precio justo. Al utilizar el servicio de compra de automóviles Build & Buy, al que se accede a través de las páginas de modelos de automóviles, encontrarás participantes de compra desde el hogar identificados con un letrero especial que dice: “Compra desde el hogar: Haz que te entreguen tu vehículo y completa la documentación en casa”.

