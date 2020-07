El bochornoso ridículo de Eugenio Derbez en frente una gran audiencia

El comediante no supo hacer reír a su público

Eugenio Derbez es uno de los comediantes y actores más reconocidos de su natal México, sin embargo él no quiso conformarse con esto y decidió probar suerte en Hollywood. Su camino no ha sido nada malo pues luego de producir y protagonizar varias películas llegó a ser presentador en una ceremonia de Oscar, un logro que muchos quisieran. Sin embargo Derbez no salió libre de polémica pues muchos aseguraron que hizo un gran ridículo.

Ocurrió en la ceremonia del año 2018, la edición número 90 de los premios de La Academia, el actor fue el encargado de anunciar la presentación musical de Natalia Lafourcade y Gael García Bernal con el tema “Remember Me” de la cinta Coco. Derbez aprovechó la oportunidad para hacer una referencia política al muro de Donald Trump sin embargo no tuvo el impacto esperado.

“En la película, un niño mexicano de 12 años cruza de la tierra de los vivos a la frontera de la de los muertos. Pero en el más allá no hay muros“, dijo Derbez e hizo una pausa para esperar las risas a las que está acostumbrado, sin embargo nunca llegaron, por lo que continuó con su presentación.

En redes sociales de inmediato notaron que no hubo risas y no pararon de dar comentarios. Mientras unos aseguraron que no entendieron el chiste, otros dijeron que era prueba de que el comediante fuera de México no es chistoso. Lo cierto es que puede que muchos no hayan querido reaccionar a la referencia puesto que en las más recientes ediciones de esta premiación los organizadores han querido ser cada vez menos políticos.

También cabe recordar que tan solo un año antes (2017) las alfombras rojas se llenaron de negro luego de que el movimiento #MeToo explotó en contra de grandes figuras de Hollywood y ahí fue cuando se politizó enormemente esta ceremonia.

