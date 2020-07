Valentín “Val” Martínez, patrullero de LAPD, pierde una larga batalla con el coronavirus

Un oficial hispano del Departamento de Policía de Los Ángeles murió la mañana del viernes a consecuencia del COVID-19. Se trata del segundo agente del LAPD que fallece debido a los efectos del coronavirus y el primero con juramento y placa de policía.

Valentín “Val” Martínez tenía 45 años, los últimos 13 siendo parte del Departamento y trabajaba con la división Mission como patrullero.

Según reportes, se contagió a finales de mayo presuntamente mientras trabajaba y su lucha por sobrevivir incluyó continuos traslados hospitalarios, cada vez en condiciones más serias. A principios de junio le pusieron un ventilador en un hospital de Santa Mónica, según personas cercanas a Martínez.

La noticia entristeció aún más a la Policía angelina porque su pareja sentimental, Megan, tiene 20 semanas de embarazo con gemelos.

A soon-to-be father, a partner, a brother, a son. As courageous in his fight against COVID as he was patrolling the streets and serving Angelenos.

Officer Valentin “Val” Martinez, Serial #38701, you are End of Watch Sir. Rest In Peace. https://t.co/PARzf3c7nC

— LAPD HQ (@LAPDHQ) July 24, 2020