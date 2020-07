El calor extremo seguirá otra semana más en Nueva York, incluso podría arreciar

Julio no se despedirá sin poner a sudar aún más a los neoyorquinos, hasta el final.

Este fin de semana ya está siendo caluroso, y la tendencia seguirá los días siguientes.

Mañana domingo se perfila un clima de 94 grados F (34C), pero con una humedad que lo hará sentir más cerca de los 100F (38C) , según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

El pronóstico tampoco muestra un respiro de las altas temperaturas la próxima semana. Para el lunes se calcula un máximo de 96F (35.5C), con sensación térmica de hasta 103F (39.5C).

El clima de mediados de los 90F también se pronostica para el martes, con una probabilidad de 55% de tormentas eléctricas en la tarde.

Las temperaturas rondarán los 80 grados F de miércoles a viernes, según la agencia. Por ahora, también se prevé lluvia el miércoles, sábado y domingo de la próxima semana.

Las actualizaciones sobre el clima pueden consultarse aquí.

High Heat is in the forecast for this weekend! Heat Index values above 90 degrees for the next 4 days. Remember to practice good heat safety! pic.twitter.com/CGAg5AWcMz

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 24, 2020