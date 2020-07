Alabama se despide de su hijo nativo John Lewis, abanderado de los derechos civiles

Las honras a John Lewis, comenzaron en la ciudad natal de Lewis, Troya, la pequeña ciudad de Alabama a unas 200 millas al suroeste de Atlanta, donde Lewis nació y creció.

Al anochecer se trasladaron a Selma, el sitio de uno de los momentos más sangrientos, y más importantes, del movimiento de derechos civiles en el que Lewis desempeñó un papel central, reporta WSFA News.

The casket of Rep. John Lewis, draped in an American flag, is carried into Troy University ahead of a memorial service celebrating the civil rights icon's life. https://t.co/T38bqZ3g4G pic.twitter.com/7QdG5szWs4

John Lewis fue un político y líder de derechos civiles que sirvió en la Cámara de Representantes por el 5to. distrito del Congreso de Georgia desde 1987 hasta su muerte en 2020.

Lewis, de 80 años, murió el 17 de julio después de una batalla contra el cáncer de páncreas. Será enterrado el jueves en el cementerio South-View de Atlanta, pero antes se realizarán eventos conmemorativos en cinco ciudades y un funeral en la histórica Iglesia Bautista Ebenezer. El cuerpo de Lewis también será velado en varios capitolios: en Montgomery, Alabama, Washington, D.C. y Atlanta.

La primera ceremonia del sábado fue discreta y centrada en la familia. Varios cientos de personas estuvieron presentes en el Trojan Arena de la Universidad de Troy para el evento socialmente distanciado, que incluía homenajes de varios de los hermanos de Lewis, funcionarios locales y líderes bautistas.

The late civil rights icon and longtime Georgia congressman John Lewis was honored in a service Saturday in the rural Alabama county where his story began.

The "troubles that he got himself into would change the world,” his brother said. https://t.co/GLfudkCbcB

