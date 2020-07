El boxeo de Houston llora la muerte de Willie Savannah; convirtió en campeón a Juan “Baby Bull” Díaz y tocó la vida de cientos de jóvenes

HOUSTON – El boxeo local de Houston se encuentra de luto luego de que la esposa del entrenador Willie Savannah informara este domingo por la mañana en las redes sociales que su esposo había fallecido “pacíficamente en su hogar”.

La noticia impactó a la comunidad del boxeo en la ciudad y es que Savannah desde la década de los setentas estuvo involucrado en el impulso y desarrollo del boxeo amateur.

Savannah fue el entrenador y representante del pugilista profesional Ronnie Shields durante la década de los ochentas y luego manejo al campeón Juan “Baby Bull” Díaz.

It is with great sadness that I inform you all that my husband Willie Savannah has passed away peacefully at home. At…

Aunque Savannah logró llevar a Díaz a conseguir títulos y protagonizar grandes combates en contra de pugilistas como Juan Manuel Márquez, su más grande contribución al boxeo la hizo con su gimnasio en el barrio de Gulfton al suroeste de la ciudad.

Durante la década de los ochentas Willie y su esposa Clara Savannah abrieron The Savannah Boxing Gym en uno de los barrios más bravos de la ciudad.

Gulfton es un nido de inmigrantes, una gran mayoría de ellos son de origen hispano y el gimnasio del Willie estaba repleto de jóvenes hispanos que buscaban un escape de las peligrosas calles donde la actividad pandillera es muy prevalente. El código postal de Gulfton es uno de los más pequeños de Texas, pero también es uno con un alto índice de crimen.

“Los niños de este barrio necesitan algo que los aleje de todo lo malo que ven todos los días y hacer algo que los enseñe a luchar y a tener el valor para salir adelante a pesar de las adversidades que tienen enfrente”, dijo Savannah en una entrevista con Rumbo Houston.

El gimnasio se ganó el reconocimiento luego de que se convirtió en una fabrica de campeones a nivel amateur. Boxeadores del gimnasio regularmente ganaban títulos de Guantes de Oro a nivel local, estatal y nacional.

La academia de Savannah se convirtió en la elite del boxeo amateur de Houston y con su joya Juan “Baby Bull” Díaz el gimnasio ganó reconocimiento internacional.

Díaz y su hermano José Díaz saltaron al profesionalismo muy jóvenes luego de que abandonaron su sueño olímpico. Ambos habían logrado ganar numerosos títulos nacionales, pero los tiempos y la falta de oportunidades complicaron el camino para poder pelear a nivel olímpico.

Díaz iba representar a México en Sydney 2000, pero estaba demasiado joven y no se le permitió participar.

Con la representación de Savannah Juan y José pronto comenzaron a protagonizar, una lesión en la quijada dejo a Jose sin la posibilidad de poder seguir con su carrera, pero la de Juan fue extraordinaria con Savannah en su esquina.

Díaz debutó como profesional a los 16 años y logró convertirse en una de las estrellas del boxeo ganado títulos en las divisiones ligero y superligero.

El “Baby Bull” enfrentó en dos ocasiones a Márquez y aunque perdió en ambas ocasiones dio un excelente esfuerzo ante el mexicano.

Savannah y Díaz se separaron luego de la segunda derrota contra Márquez cuando el boxeador decidió alejarse del boxeo.

En su cuenta de Twitter el “Baby Bull” publicó unas fotos de él y su hermano con Savannah. “Ganamos cuatro títulos y toda una vida de memorias. Dencanse en paz señor Savannah”, escribió Díaz.

We have lost a great one today. Willie Savannah Taught me so much since i walked in that gym at the age of 8. We won 4 world titles and a life time of memories. Rest In Peace, Mr. Willie Savannah. pic.twitter.com/YugUBAJlWW

— Juan Diaz (@1Babybull) July 26, 2020