Remedios matutinos: Aprende a preparar jugos verdes para diabéticos

Los jugos verdes son el aliado perfecto en la alimentación diabética. Son bajos en calorías, saciantes, muy nutritivos, de gran poder depurativo y regulan el azúcar en la sangre

La diabetes es una de las enfermedades crónicas y degenerativas más preocupantes y recurrentes en la sociedad actual. Aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce, el efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre).

Cuando la diabetes se complica es una importante causa de condiciones peligrosas que pueden causar la muerte, entre las que se destacan infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares, ceguera, insuficiencia renal y amputación de los miembros inferiores.

La realidad es que actualmente la diabetes es una de las principales causas de muerte en el mundo y aunque se trata de una enfermedad que no tiene cura, especialistas en medicina y nutrición coinciden en los excepcionales efectos de una alimentación equilibrada para combatirla e inclusive revertirla (sobre todo en los casos de pacientes con pre-diabetes).

La dieta para la población diabética no es tan diferente de cualquier alimentación saludable y balanceada, es importante que incluya todos los grupos de alimentos como abundantes frutas, verduras, cereales, tubérculos, leguminosas y alimentos de origen animal. Por supuesto se deberá prestar especial atención en la preparación de los alimentos, evitando aquellos que sean fritos, capeados y muy grasosos. También es clave omitir el consumo de alimentos procesados, alcohol y comidas rápidas, en general todo aquello que se destaque por su alto contenido en grasas saturadas, harinas refinadas, azúcares y sodio.

Una de las principales recomendaciones dietéticas es el consumo de jugos verdes. Los jugos verdes son una extraordinaria alternativa en la pauta alimentaria de las personas con diabetes, esto se debe a que son una gran manera de aumentar el consumo de frutas y verduras. A la vez se destacan por su aporte en nutrientes esenciales, son bajos en calorías y azúcar, fortalecen al sistema inmunológico y debido a su bajo índice glucémico un gran aliado para regular los niveles de glucosa en la sangre.

Tips para preparar jugos verdes:

Si decides agregar un líquido adicional en el jugo opta por utilizar agua purificada, agua de coco o alguna infusión natural, evita el uso de productos lácteos, recuerda que es un jugo no batido o smoothie. La recomendación en caso de considerarlo necesario, es agregar 1/2 taza de algún líquido extra ya que las frutas y verduras son muy ricas en agua.

opta por utilizar agua purificada, agua de coco o alguna infusión natural, evita el uso de productos lácteos, La recomendación en caso de considerarlo necesario, es agregar ya que las frutas y verduras son muy ricas en agua. Los jugos verdes no se elaboran únicamente con verduras , de hecho las frutas le dan un toque dulce y un extra en nutrientes. Es importante revisar las combinaciones y considerarlas como parte de la ingesta calórica diaria.

, de hecho las frutas le dan un y un Es importante revisar las combinaciones y considerarlas como parte de la ingesta calórica diaria. Procura utilizar ingredientes frescos y de temporad a, son los más fáciles de adquirir y más ricos en nutrientes. También puedes contemplar el uso de frutas y vegetales congelados.

a, son los más fáciles de adquirir y más ricos en nutrientes. También puedes contemplar el uso de Existen algunos productos que son más recomendables que otros, procura siempre integrar una taza de vegetales de hoja verde. Como es el caso de las espinacas (ricas en vitaminas A, E, C y K), brócoli, lechuga , rúcula, acelgas , repollo o kale e inclusive algún alga de moda. Un tip importante es siempre añadir jugo de limón , ya que su aporte en vitamina C ayuda a que se absorba mucho mejor el hierro.

Como es el caso de (ricas en vitaminas A, E, C y K), brócoli, , rúcula, , repollo o kale e inclusive Un tip importante es , ya que ayuda a que se absorba mucho mejor Otros ingredientes altamente recomendados para la elaboración de jugos diabéticos son: frutas cítricas como naranjas, toronja, limas y limones, maracuyá , arándanos, sandía , manzanas, kiwi, fresas, granada , ciruela, piña , guayaba, papaya , duraznos y moras. También resultan un gran aliado los vegetales bajos en calorías y almidones que se destacan por su alto contenido en fibra y otros nutrientes esenciales , como los nopales , brócoli, perejil , cilantro, apio y pepino.

para la elaboración de jugos diabéticos son: como naranjas, toronja, limas y limones, , arándanos, , manzanas, fresas, , ciruela, , guayaba, , duraznos y También resultan un gran aliado los que se destacan por su , como los , brócoli, , cilantro, y pepino. Agregar alimentos con potencial terapéutico y muy bajos en calorías, como sucede con las especias y plantas medicinales es un gran aliado. Contempla agregar productos como el jengibre, cúrcuma, canela, pimienta, menta, albahaca, cardamomo, clavo, anís y extracto de vainilla. Las semillas también son un buen complemento sobre todo las de chía y linaza.

Receta de jugo verde para diabéticos:

No esperes más y controla los niveles de glucosa desde que te levantes. Esta receta de jugo para diabéticos es el ejemplo perfecto de lo que debe contener un jugo saludable, ligero, saciante y lleno de nutrientes. Su consumo como un remedio matutino cotidiano también será de gran ayuda para desintoxicar el organismo, eliminar toxinas, acelerar el metabolismo y mejorar la digestión.

Ingredientes:

1 taza de espinacas

2 rebanadas de piña

100 ml de jugo de naranja

1/2 pieza de nopal, limpio

1 limón grande (para obtener el jugo)

1 tallo mediano de apio

1 trozo mediano de jengibre fresco

1 cucharada de linaza

Un par de ramitas de perejil

Modo de elaboración: