El futurista regreso de la NBA: ¿Qué equipos jugarán y cuál será el nuevo formato de la temporada?

Por fin, luego de un ambicioso preámbulo, la NBA está de regreso. De una forma sin precedente y con una logística apenas digna de la mejor liga de basquetbol del mundo la temporada 2020 se reanudará en Orlando, en Disney World. A diferencia de otras ligas, la NBA decidió que la única forma de terminar el trámite de esta campaña era aislándose y así lo hará a partir del jueves 30 de julio.

En el acuerdo logrado entre la liga y Disney, quedó establecido que se jugará en tres complejos dentro del ESPN Wide World of Sports Complex: “The Arena”, “The Field House” y el “Visa Athletic Center”.

22 serán los equipos que participarán en la definición de la temporada 2019-2020: ocho de cada Conferencia con el mejor porcentaje de victorias y seis más a menos de seis partidos del octavo puesto, que todavía podrán pelear por acceder a playoffs.

Todos los equipos jugarán 8 juegos para definir las posiciones finales, estos juegos más el actual récord de victorias y derrotas que tenía cada equipo determinará a los siete mejores de cada conferencia que tienen acceso directo a playoffs… hasta aquí, todo es bastante claro.

Si el el octavo lugar tiene una ventaja mayor a cuatro partidos en relación a su inmediato perseguidor, se clasifica directamente a playoffs.

Pero, si entre el puesto 8 y 9 hay menos de tres partidos, estos dos equipos competirán en un Play-in en una serie al mejor de tres partidos para determinar el último clasificado, pero no se define en una normal serie a ganar 2 de 3: el que terminó en el octavo puesto deberá ganar solo un partido, mientras que el que terminó noveno ganar 2… Puede parecer complicado pero suena espectacular.

Una vez clasificados los 16 equipos -ocho de cada Conferencia-, el formato de los playoffs será el tradicional: una primera ronda, semifinales y finales para cada conferencia series al mejor de siete partidos.

