Capturan 5 mil pitones invasivas en los Everglades de Florida

Florida es noticia en medio mundo al alcanzar cifras récords de contagios y de muertes por coronavirus. Pero también lo es por otra cosa: por la gran presencia de pitones en los Everglades.

El denominado “Estado del Sol” anunció la captura de 5,000 pitones birmanas en esta zona de Florida desde que, en 2017, el gobierno del estado comenzara a pagar a los cazadores.

Te puede interesar: La tormenta tropical Isaías llegaría al sur de la Florida el fin de semana

El programa es administrado por el Distrito de Administración del Agua del Sur de la Florida y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, que fue la agencia encargada de hacer el anuncio.

“Otra victoria para los Everglades. Cada pitón invasiva eliminada representa cientos de vidas silvestres nativas de Florida que quedarán a salvo”, manifestaba Ron Bergeron, miembro de la Junta del Distrito del Agua y ávido cazador de pitones, en declaraciones al Miami Herald.

Florida’s fight against the invasive Burmese python has hit a new milestone: 5,000 snakes captured in the Everglades since wildlife managers started paying hunters to remove the destructive constrictors in 2017. https://t.co/wyFWAVKxIa

— Miami Herald (@MiamiHerald) July 29, 2020