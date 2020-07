Tarjeta de béisbol del terrible lanzamiento de Anthony Fauci se convierte en la más vendida en la historia de Topps

El pasado jueves 23 de julio dio inicio la temporada 2020 de la MLB y Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas fue el encargado de realizar el primer lanzamiento del partido, el cual fue verdaderamente terrible, al pasar muy lejos del home.

Dr. Fauci throws out the first pitch for the #Nationals.

The pitch was very 2020.

(Video @espn) pic.twitter.com/2HOmPHkC7u

— Ian Cull (@NBCian) July 23, 2020