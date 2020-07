Clasifican a los invitados a su boda en tres grupos debido a la pandemia y les llueven críticas

Las bodas en los tiempos del coronavirus

Los tiempos en los que podía organizarse una boda con cientos de invitados parecen haber quedado atrás. En estos tiempos de coronavirus, las reuniones sociales han quedado disminuidas al máximo. Y estos novios quieren mantener un aforo acorde a las restricciones causadas por el virus, pero su método no fue del todo bienvenido.

Una pareja clasificó a los invitados a su boda en tres grupos debido a la pandemia y les llovieron críticas. La explicación, publicada en Reddit, aclara la división de los invitados, quiénes tendrán prioridad para entrar a la fiesta y quiénes deben esperar a que los del primer grupo dejen algún espacio vacante.

“Queridos amigos y familiares -señala la carta- comprendan que nuestro lugar está limitado en la cantidad de invitados que podremos acomodar para el día de nuestra boda. Por mucho que nos gustaría que todos y cada uno de ustedes se uniera a nosotros en nuestro gran día, nos vemos obligados a dividir a nuestros invitados en grupos para asegurarnos de que no superaremos nuestras restricciones de capacidad”.

Posteriormente explica que los invitados en el grupo A deben confirmar su asistencia lo más pronto posible a fin de asignar lugares vacantes a otros invitados. En tanto, quienes se encuentren en los grupos B o C, deben monitorear el sitio web de la pareja para saber si acaso hay algún lugar desocupado para que puedan asistir.

La carta termina pidiendo a los invitados que contraten una niñera para dejar a sus niños en casa y a los solteros, asistir solos. La frase final determina en qué grupo se encuentra el receptor de la carta. “Estás en el grupo A”, se lee en la imagen publicada.

Las reacciones de los usuarios en el popular foro no se hicieron esperar. Algunos tacharon la clasificación de “grosera” e “insultante”. “No entiendo por qué no puedes esperar la confirmación de los invitados del ‘grupo A’ y luego contactar a los del ‘grupo B’. Es simplemente insultante, no hay razón para revelarlo“, escribió un usuario. “Con COVID o no, ser colocados en ‘grupos’ priorizados y luego decirles a todos en qué grupo están, es grosero”, expresó otro.

Algunos se mostraron más empáticos con la pareja, especialmente porque están pasando por una situación similar: “Mi planificador de bodas me dijo que hiciera exactamente esto antes de cancelar el evento“, explicó un usuario.