Nuevo récord de muertes en un solo día por COVID-19 en el Condado de Los Ángeles

El Condado de Los Ángeles reportó este miércoles 4,825 nuevos casos de coronavirus y un nuevo récord de fallecimientos relacionados con el virus en un día: 91. El estado de California había reportado el martes 174 muertes en 24 horas.

En total se han registrado arriba de 183,000 casos positivos en el condado más poblado del país y van más de 4,500 muertes.

#COVID19 Update (7/29/20)@lapublichealth reports 91 new deaths and 4,825 new cases.

Total cases in LA County= 183,383

Total deaths= 4,516

(1/3) pic.twitter.com/rkouvsm4JD

— Los Angeles County (@CountyofLA) July 29, 2020