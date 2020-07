Vuelve la NBA: la liga más resilente del mundo, prepara un súper show libre de coronavirus

Por fin vuelve la NBA, una de las pocas ligas en el mundo que entendió el nivel de complejidad de una situación sin igual y cambiando las reglas -en toda la extensión de la palabra– estos súper atletas volverán a las duelas buscando por todos los medios conseguir un título diferente, pero no por ello de menor importancia.

La NBA se reanudará en una “burbuja” con todos los jugadores en tres resorts de Disney World en Orlando y con un control sanitario que ninguna otra competencia deportiva ha alcanzado. ¿El resultado? Cero casos de Covid-19 a un día de iniciar la temporada.

Y pese a todo lo que ha pasado en el mundo entero, los ojos de los amantes del basquet siguen puestos en Los Angeles: en los Clippers con su increíble dúo Paul George – Kawhi Leonard y en los Lakers con la propia, Lebron James y Anthony Davis.

Siendo honestos, los Lakers tienen ese extraño velo de campeón que podría estar generado por la brutal temporada de Lebron y Davis, pero también motivado por la dolorosísima muerte de Kobe Bryant quien parece estar guiando como faro al equipo californiano rumbo a su título número 18.

LAKERS vs CLIPPERS

Things get real Thursday.

Además de los dos angelinos, tenemos a los Milwaukee Bucks, quienes comandados por el mejor basquetbolista terrícola de la actualidad, Giannis Antetokounmpo, pueden sorprender a cualquiera de la Conferencia Oeste; el Este ya lo dominan casi a placer.

Dwyane Wade Says Giannis Antetokounmpo, Not LeBron James, Deserves This Season’s MVP: https://t.co/HmreRtaFR1

— Heat Nation (@HeatNationCom) July 29, 2020