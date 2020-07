¡La burbuja funciona! NBA no registra nuevos casos de coronavirus en más de una semana

En las últimas semanas se ha comentado mucho sobre las estrictas medidas de seguridad que se están tomando en la llamada burbuja de Orlando, como el caso de Richaun Holmes de los Sacramento Kings, quien tuvo que ser puesto en cuarentena de 10 días por salir unos metros de la burbuja a recibir un pedido de comida.

Sin embargo, parece que las medidas han funcionado a la perfección, pues la NBA realizó nuevamente pruebas de COVID-19 a todos los jugadores dentro de la burbuja y ninguno de ellos dio positivo.

The NBA and NBPA have announced the following: pic.twitter.com/XLlEU5Dxty

— NBA (@NBA) July 20, 2020