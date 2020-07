Sur de California: en tarde de casi 100 grados F se produce incendio forestal cerca de Azusa

El incendio Dam en las Montañas San Gabriel rápidamente se extendió en ola de calor

Cerca de las 2 pm del jueves se produjo un incendio forestal en las Montañas San Gabriel, muy cerca de Glendora y Azusa, al este del Condado de Los Ángeles, en una tarde muy caliente en el sur de California.

El llamado incendio Dam consumió en alrededor de dos horas alrededor de 240 acres (casi 100 hectáreas), con 0% de contención por parte de los bomberos, y se convirtió en la primera amenaza de su tipo en una ola de calor esta semana en el sur de California.

**UPDATE** #LACOFD has sent a first alarm response to assist @Angeles_NF with the #DamFire. This includes approx. 100 FFs along with 3 water dropping capable @LACoFireAirOps helicopters. For updated incident information please follow @Angeles_NF https://t.co/eT4oZC5fbu — L.A. County Fire Department (@LACoFDPIO) July 30, 2020

#DamFire update: Evacuations ordered north of Morris Dam as firefighters battle blaze, which has now burned 240 acres in Angeles National Forest near Azusa https://t.co/bn5ggbuJfw pic.twitter.com/VzC6zfLgQw — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) July 30, 2020

Aunque en un principio no había estructuras amenazadas porque el fuego tenía dirección de las montañas, se les informó a los residentes del área sobre el Highway 39 que estuvieran preparados para posibles evacuaciones. Un rato después la evacuación en el área se ordenó.

It looks ominous.

Headed to the #DamFire

Hopefully crews can get a quick handle on this blaze burning in @Angeles_NF above #Azusa.

Live reports @ABC7 pic.twitter.com/XeIUet7ven — Leanne Suter (@abc7leanne) July 30, 2020

La temperatura en Azusa a las 4 pm era de hasta 96 grados F (36 grados C), con vientos de 13 millas por hora. Se estima que viernes y sábado el termómetro rebasará los 100 grados F. La zona constantemente lidia con incendios forestales por su proximidad a las montañas.

Noticia en desarrollo.

Morris Dam Fire Status, 1425 hrs: Growing to 120 acres, west of Hwy 39. 0% containment. No structures threatened. ANF & @LACOFD working in heavy brush. Mult air & ground units assigned. Hwy 39 now closed. #DamFire #Angelesnationalforest pic.twitter.com/j2Xtp9tQEq — Angeles_NF (@Angeles_NF) July 30, 2020

TE PUEDE INTERESAR:

Temblor de 4.2 grados despierta a residentes en el Valle de San Fernando