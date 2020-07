Temperatures de hasta tres dígitos en el sur de California durante este fin de semana

El verano se hace sentir cada vez más en el sur de California y la región espera una nueva ola de calor con temperaturas que podrían superar los 100º Fahrenheit este fin de semana e incluso fijar nuevos récords en algunas regiones.

La sede de San Diego del Servicio Nacional del Clima (NWS) emitió una alerta por calor excesivo desde la mañana de este jueves hasta la tarde del próximo sábado. Según la agencia, las regiones más afectadas por esta ola de calor serán aquellas en Inland Empire.

Las zonas del condado de San Bernardino, Riverside y las montañas de Santa Ana esperan temperaturas de hasta 100 grados desde hoy hasta el sábado.

It's going to be a hot one out there today for inland areas! 🥵

Check out the high temps for today below 👇

Be sure to stay extra hydrated and limit your time outdoors! #cawx pic.twitter.com/eAirnYUDzm

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) July 30, 2020