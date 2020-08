Jennifer López sube una selfie en bata de baño y luce toda su belleza al natural sin maquillaje 

La diva del Bronx no le tema al qué dirán ahora que ha dejado que su verdadero rostro sin maquillaje se cuele en las redes sociales

Jennifer López tiene 51 años y durante los últimos años muchos destacan su belleza y juventud por cómo luce su cuerpo, y es que gracias al ejercicio constante la cantante no aparenta la edad que pueda indicar su biografía o acta de nacimiento.

Sin embargo, hoy a través de Instagram sus fans han podido apreciar toda su belleza natural, gracias a una selfie en la que JLo se ha dejado ver sin maquillaje y con una bata de baño.

Junto a la publicación la diva saludó a sus seguidores dando los buenos días y asegurando que ese era su rostro por las mañanas.

En menos de cuatro minutos su post superó los 50 mil likes y obtuvo la reacción de la famosa marca Coach, que respondió a su saludo con el siguiente mensaje: “Good morning Jennifer! Have the best weekend”.