El jugador de videojuegos “más veloz del mundo” que se convirtió en piloto profesional de carreras

Con solo 20 años, James Baldwin ganó el premio al “jugador más veloz del mundo” en carreras de videojuego.

Él no lo sabía aún, pero fue el inicio de su camino para convertirse en un piloto de carreras profesional.

A diferencia de la inmensa mayoría de los conductores de alta velocidad, todo comenzó detrás de una pantalla.

Por ello, muchos expertos en automovilismo consideran que la carrera deportiva profesional de Baldwin suena a algo casi imposible, pero es cierta.

El joven de 22 años ahora vive una nueva etapa en su vida que está muy lejos de los videojuegos y las computadoras.

Una fase en la que el nacido en Buckinghamshire (Reino Unido) entrena de manera constante para convertirse en uno de los pilotos de carreras más rápidos del mundo.

Del mundo real.

"My ultimate ambition is to be one of the best racing drivers in the world"

How e-sports gave gamer James Baldwin a second chance to live out his dreams https://t.co/azntzkTGnY

— BBC News (UK) (@BBCNews) August 1, 2020