Ana Patricia Candiani confirma su salida de Telemundo 

Ayer 3 de agosto terminó mi relación laboral con Telemundo52 Los Ángeles. La empresa, según se me informó, decidió recortar puestos de trabajo como parte de una reestructuración de las estaciones en todo el país. Agradezco la sintonía de cada uno de nuestros televidentes, y su confianza durante 9 años 7 meses en que me permitieron informarles a través de este canal. Agradezco también a todos mis colegas por el trabajo en equipo, por su afecto y respeto; a Telemundo52 por la oportunidad y por creer en mí. Gracias a todos por sus mensajes, por su cariño y muestras de solidaridad. “Gracias a la vida que me ha dado tanto “…. Por cierto ya no tengo el teléfono que empieza con 818