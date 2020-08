Los escándalos de María Celeste Arrarás en ‘Al Rojo Vivo’

View this post on Instagram

Buen día para todos. Quiero dirigirme a ustedes, con la transparencia que acostumbro, para aclarar rumores y dudas en torno a la muerte de nuestro querido Jose Jose. En ningún momento he tomado partido en esta dolorosa controversia entre los hijos del cantante. En cada uno de mis programas se han puesto las declaraciones de ambas partes. Nadie pidió dinero ni recibió dinero por la entrevista exclusiva con Sarita,su hija. Y el que diga lo contrario que lo demuestre con pruebas. Nuestro departamento de noticias jamás paga por una entrevista, por mas codiciada que sea. Conseguí esta exclusiva como he conseguido tantas otras a través de mi carrera; porque no tomo partido y trato a la gente con respeto y dignidad y porque hago las preguntas correctas, sin ofender. Además ella sabe del cariño que su papá me profesaba, lo cual siempre valore. Nuestro programa también ha trasmitido la postura y quejas de los hermanos mayores y les ha invitado a que también vengan a dar su versión y compartir sus exigencias. Ese rumor a los efectos de que sabíamos la información sobre el paradero de los restos de Jose Jose y que la mantuvimos secreta, es una mentira. En el momento en que supimos que estaba en la morgue de la funeraria fuimos rápidos en hacerlo público, solo pasaron 45 minutos después enterarnos, al momento en que lo divulgamos en Televisión abierta. Es nuestro deber informar de inmediato y así lo hicimos, pues sabemos que sus hijos mayores y MEXICO quieren y merecen respuestas. Nosotros investigamos y fue así como nos enteramos. Nadie nos lo contó. Ayer cerré la sección de comentarios porque muchas personas abrieron cuentas solo para entrar a insultar y calumniar de una manera grosera y sin fundamento. Aquí, ahora pueden dejar sus comentarios, incluso los negativos, pero con respeto-igual que siempre respondo los suyos. Gracias por su apoyo y por creer en mi integridad.