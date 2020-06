A casi un año de la muerte de José José, sus hijos siguen firmes en conocer la verdad

Marysol Sosa reveló que sus abogados no dejarán en paz a Sarita

Ha pasado casi un año desde la muerte de José José y su hija Marysol Sosa no quita el dedo del renglón para conocer la verdad sobre la partida de su padre.

En entrevista con la prensa mexicana, la cantante reveló que sus abogados siguen actuando para que su hermana Sarita, aclaré lo que pasó.

“Me hubiera encantado saber cómo fue que el realmente partió. No sé si había dolor, si estaba enfermo. Ya habrá tiempo. Nosotros seguiremos procediendo con nuestros abogados”, explicó.

Marysol se convirtió en madre de dos niños, pero el “Príncipe de la canción” ya no pudo concerlos. “El hecho que no conoció a mis hijos me duele. Sí supo de mi primer embarazo. Lo puso muy contento cuando se enteró de mi embarazo, nos mandó bendiciones. Después de eso se cortó toda la comunicación”.

Sobre el deseo de su madre, Anel Noreña, de ser enterrada junto a su ex esposo, se limitó a decir. “Veremos qué podemos hacer”.

Y es que aunque Anel y José José terminaron su matrimonio hace más de veinte años, ella confiesa que nunca dejó de estar enamorada de él y que a pesar de los problemas que pudieron haber tenido le guarda un cariño muy profundo y es por eso que ha decidido que, cuando muera, sus restos descansen junto a los del cantante.

En entrevista para “Hoy”, la actriz reveló que en cuanto tenga la posibilidad, tramitará con las autoridades correspondientes un documento para hacer que sus cenizas estén dentro del mismo ataúd en el que hoy reposan las del “Príncipe de la Canción”, pues es una manera de demostrarle que está dispuesta a acompañarlo hasta el último instante.

“Yo creo que a mí me va a gustar que, si yo muero, voy a arreglar las cosas para hacer que mis cenizas las pongan en la misma caja, voy a quedar con él ahí para toda la vida, eso me hace ilusión. Él estando en una bolsita, yo en otra y los huesos de mi suegra en medio. Así es como a mí me gustaría que sucedieran las cosas”, dijo Anel.

