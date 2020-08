Un cuidador de Florida de 19 años abusó físicamente de un hombre de 88 años: todo quedó captado en cámara

Un joven de 19 años ha sido arrestado tras haber sido capturado por una cámara abusando de un anciano que estaba a su cuidado, según dio a conocer la policía.

Los agentes del condado de Hillsborough arrestaron a Jonah Delgado, de 19 años. Las autoridades señalaron que Delgado era el cuidador de turno de la víctima de 88 años que requiere atención a tiempo completo debido a sus necesidades.

Los investigadores explicaron que el video de las cámaras de vigilancia de la casa mostraron a Delgado abusando de la víctima abofeteándole la cara y gritándole.

Los detectives también dijeron que las cámaras capturaron a Delgado poniendo a la víctima en una silla de ruedas y golpeándolo varias veces en la cara, la cabeza y el estómago.

Los agentes también dijeron que el video mostraba a Delgado empujando al hombre a una cama y golpeándolo en el estómago tres veces.

