VIDEO: Mike Tyson “noquea” a tiburón acariciando su nariz bajo el agua

El clip forma parte del programa 'Tyson v Jaws: Rumble on the Reef'

A sus 54 años, Mike Tyson parece estar tomando un segundo aire. Primero sorprendió a todos con su espectacular físico y un fuerte entrenamiento, después anunció su regreso al cuadrilátero en una pelea contra Roy Jones Jr. y ahora ha dejado a más de uno boquiabiertos “noqueando” a un tiburón.

Hace unas semanas se dio a conocer que Mike Tyson tendría una participación en la Shark Week de Discovery Channel con el programa ‘Tyson v Jaws: Rumble on the Reef’ y este fin de semana finalmente se reveló una de las escenas, en la cual el ex campeón de los pesos pesados “noquea” a un tiburón acariciándolo en la nariz. El video es impresionante.

Tras acariciar la nariz del escualo, el animal entró en una condición que se le conoce como ‘Inmovilidad tónica’, un estado natural de parálisis que sufren muchos animales ante una situación de estrés, amenaza o peligro.

Si quieres ver a Iron Mike en otras aventuras al lado de tiburones, ya puedes ver ‘Tyson v Jaws: Rumble on the Reef’ a través de Discovery GO.