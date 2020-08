Kamala Harris: 3 fortalezas de la candidata a vicepresidenta que quiere aprovechar Joe Biden

Esta fue, de hecho, la primera batalla para la futura nominación presidencial demócrata y Harris -cuyas ambiciones son claras- ha dado un paso en la competición.

Pero evaluar los futuros nominados demócratas es una batalla para otro día. La cuestión acuciante para el partido en este momento es cómo Harris puede ayudar a Biden a conquistar la Casa Blanca.

He aquí tres fortalezas que aporta a la candidatura y, quizá, algunas preocupaciones que los demócratas pueden tener y que podrían beneficiar a Donald Trump.

1- Diversidad

Por decirlo claramente, el Partido Demócrata actual no se parece en nada a Joe Biden.

La formación es joven y étnicamente diversa.

Era una cuestión crecientemente obvia que la presunta candidata a la vicepresidencia tenía que ser alguien joven y, bueno, menos blanca para tener una fórmula presidencial que reflejara a la gente que va a votar por ella.

Harris, cuyo padre nació en Jamaica y su madre emigró a Estados Unidos desde India, cumple a la perfección con este requisito.

Se ha convertido tanto en la primera mujer negra como la primera asiática-estadounidense en estar en una candidatura presidencial de un gran partido.

Y pese a que a sus 55 años no es precisamente joven, comparada con los 77 años de Bien, Harris es absolutamente vivaz.

El martes por la tarde, antes de que fuera anunciada como la elegida por Biden, Harris tuiteó sobre la necesidad de diversidad en los puestos de liderazgo del partido.

“Las mujeres negras y de color han estado infrarrepresentadas en cargos electos, y en noviembre tenemos una oportunidad de cambiar eso”, escribió.

