Rompió el silencio: Míchel reveló por qué se fue de Pumas

El estratega español se fue un día antes de arrancar el torneo

Han pasado 20 días desde que el técnico español Miguel González “Míchel” renunció de manera intempestiva a la dirección técnica de los Pumas, justo cuando estaban a 72 horas de debutar en el Guard1anes 2020 de la Liga MX. Desde ese momento, Andrés Lillini tomó el interinato del Club Universidad y Míchel viajó de vuelta a su natal España.

En entrevista con Marca Claro, el estratega ibérico reveló qué fue lo que ocurrió y porqué decidió salir de la institución.

“Han sido una suma de circunstancias. La primera y principal es personal que, junto a la situación que estamos viviendo en este momento, hacía que el motivo por el que fui a Pumas no se pudiera desarrollar de la manera que inicialmente acordamos con el club. La situación económica global, del fútbol y del club en particular nos obligaba a reducir el presupuesto. Yo no fui allá por dinero, fui a otra cosa“, explicó Míchel.

Los números de 'Míchel’ como entrenador de Pumas 34 partidos oficiales⚽️ 13 victorias✅ 11 empates⚽️ 10 derrotas❌ 51 goles a favor, 45 en contra⚽️ En Clásico Capitalino: tres empates (dos en liga y uno en la Copa por México) Nada espectacular, pero un rendimiento regular. — Erick De la Rosa (@ErickDlr29) July 23, 2020

El estratega detalló que a pesar de que el plantel se vio reducido, él siempre tuvo claro lo que quería conseguir en la institución.

“Crear un proyecto ganador, a recuperar la esencia de lo que siempre había sido el club. A sacar chicos de las fuerzas básicas junto con jugadores de experiencia y calidad, deportiva y humana, haciendo que esos chicos se conviertan en activos fundamentales en el club, primero en la estabilidad y después en el crecimiento de la institución. Entiendo que se debilitó el plantel porque la economía no podía sostener el reforzarse con jugadores que estuvieran a la altura de la historia y la exigencia de Pumas, intentando salir al mercado con nuestro presupuesto” relató el técnico español.

Míchel rompe su silencio en @MARCAClaro y aclara los motivos de su salida de Pumas tres días antes del inicio de la Liga MX https://t.co/uUcZGyVmAQ ✍️ Una entrevista de Mario Gómez Estrela — MARCA (@marca) August 11, 2020

A pesar de lo ocurrido, Míchel reconoció la buena relación que existió siempre con la directiva de Pumas, y aseguró que estaría dispuesto a volver a la Liga MX en caso de que en el futuro se presente la oportunidad.

“Sin dudarlo. Es una competición poco conocida en Europa, pero de un alto nivel. Hay que estar al máximo cada día. La competición y la competencia de los rivales no te deja descansar y te exige al límite. Es una competición apasionante y con muchas posibilidades de crecimiento. Es la mejor Liga de Latinoamérica sin ninguna duda“, dijo el estratega.

Míchel reconoció que en los próximos meses no piensa salir de España, pues la situación por la pandemia del coronavirus no lo permite, sin embargo, tiene la intención de volver a dirigir a algún club en cualquier parte del mundo.