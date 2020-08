Premier League pide a sus jugadores dejar de subir fotos de sus vacaciones en redes sociales

Con excepción de los equipos que aún compiten en torneos Europeos, los equipos de la Premier League se encuentran de vacaciones y muchos de sus jugadores han aprovechado para hacer reuniones o viajar a diversos destinos, ignorando las medidas de salud contra el coronavirus.

A post shared by Jack Grealish (@jackgrealish) on Aug 3, 2020 at 8:52am PDT

En los últimos días se han filtrado fotografías de varios jugadores de la liga inglesa como Dele Alli, Jack Grealish y James Maddison, disfrutando de sus días libres sin respetar el distanciamiento social.

A post shared by Dele (@dele) on Jul 29, 2020 at 7:54am PDT

Por ello, la Premier League le ha pedido a los jugadores que no usen sus redes sociales como Instagram y Twitter para compartir imágenes de sus vacaciones. Así lo dio a conocer Daily Mail.

Premier League stars told to stop posting holiday snaps on social media in bid to avoid quarantine questions on return to the country | @Jack_Gaughan https://t.co/rxibXPBWiK

— MailOnline Sport (@MailSport) August 12, 2020