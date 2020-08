Sin pelos en la lengua: Joe Kelly acusa a los Astros por soplones y cobardes, pero defiende a Alex Cora

El lanzador de los Dodgers explica su desdén por el equipo de Houston

El pitcher Joe Kelly, de los Dodgers, ha adoptado el rol de justiciero del béisbol respecto a las conocidas trampas de los Astros de años pasados. El relevista primero lo hizo lanzando por la cabeza de bateadores de Houston y ahora lo ha hecho citicándolos por soplones.

En una charla que tuvo en el podcast “Big Swing” de su compañero de equipo Ross Stripling, Kelly explicó por qué odia tanto a los peloteros del equipo texano. Particularmente le irrita que ellos hayan obtenido inmunidad de parte de MLB al colaborar señalando el involucramiento de otros como el excoach Alex Cora, el gerente general del equipo Jeff Luhnow y el exjugador Carlos Beltrán.

“Sí, todos estaban involucrados. Pero la manera en que (el sistema) estaba siendo llevado a cabo no fue por parte del staff de coaches”, dijo Kelly en el podcast. “Los jefes no son los que estaban a cargo de esa cosa. Son los jugadores. Así que ahora los jugadores obtienen inmunidad, y todo lo que ellos hacen es denunciar como pequeñas nenas, y ellos no son sancionados, ellos no son suspendidos”.

Tras revelarse el escándalo a finales del año pasado, las Ligas Mayores investigaron y luego decidieron no castigar a ningún jugador de los Astros con excepción del puertorriqueño Beltrán, quien para entonces ya estaba retirado.

La denuncia le costó a Beltrán perder el cargo de manager de los Mets de Nueva York antes de manejar un solo partido. Su compatriota Cora, quien dirigió a Kelly en los Red Sox en 2018, fue despedido como piloto de Boston, mientras que Luhnow y el manager A.J. Hinch fueron suspendidos un año por fallar en impedir que los jugadores de los Astros hicieran trampa.

“Cuando arruinas el trabajo de alguien… para salvar tu propio trasero, eso es lo que no me gusta”, explicó Kelly. “¿Hacer trampa? Ellos hicieron trampa. Todos saben que ellos son tramposos. Ellos saben que son tramposos. Se acabó. Eso ya quedó atrás. Pero ahora ellos se equivocan al arruinar las vidas de otras personas, así que ellos terminan jodiénd… dos veces. Cuando ensucias el nombre de alguien para salvar tu propio nombre, es una de las peores cosas que puedes hacer”.

Coach boricua de los Astros recibe 20 juegos de suspensión por incitar a una trifulca

Kelly también defendió a Cora y señaló que el boricua pudo haber aclarado detalles y dicho cosas que afectarían a los jugadores, pero que no lo hizo porque “es un hombre respetable”.

“Tal vez si ellos le hubiesen llamado (a Cora) y dicho: ‘Oye, lo siento’. O si le hubieran llamado a Luhnow y dicho: ‘Oye, lo siento’, o a Hinch o a Beltrán… Si ellos hubieran dicho: ‘Oye, estoy súper asustado, no sabía qué hacer, no quería perder dinero, tuve que soplar’… Ten un par de bolas y dícelo”.

Kelly recibió una sanción de ocho juegos por el incidente del 28 de julio en el que hizo lanzamientos por la cabeza de los bateadores Alex Bregman y Carlos Correa. La suspensión luego fue reducida a cinco juegos tras una apelación.

