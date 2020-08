Trifulca en el béisbol: Alex Cintrón, coach boricua de los Astros, fue suspendido 20 juegos

Las Ligas Mayores de Béisbol anunciaron una sanción de seis juegos para el pelotero Ramón Laureano, de los Athletics, por correr hacia la caseta de los Astros en una trifulca el domingo en Oakland, pero el castigo más severo fue para Alex Cintrón, el coach de bateo de Houston, quien ha sido suspendido por 20 partidos.

El castigo de 20 juegos a Cintrón es especialmente notable en una temporada de 60 encuentros. El coach puertorriqueño de 41 años de edad no tiró ningún golpe, pero fue el incitador que sacó de sus casillas al dominicano Laureano al insultarlo.

Laureano dijo que Cintrón le gritó palabras ofensivas relacionadas con su madre.

