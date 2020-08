5 cosas que le suceden a tu cuerpo cuando empiezas a comer saludable

Pequeños ajustes a tu dieta con beneficios que te cambiarán la vida

Los efectos de una alimentación saludable se ven reflejados en tu apariencia, tu salud y por supuesto cómo te sientes.

Pensar en llevar una dieta equilibrada y saludable no tiene que abrumarte, es una fórmula cero complicada: más vegetales, frutas y verduras, legumbres, semillas, granos; consumo de proteínas magras, pescado, pollo, lácteos bajos en grasas; y comer grasas buenas, como aceite de oliva aguacate y nueces.

Deja ir los alimentos procesados, azúcares agregados, sodio y grasas malas. En pocas palabras, come más de lo bueno y dile adiós a lo malo.

Plato para Comer Saludable

El Plato para Comer Saludable, creado por expertos en nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard es una guía para crear comidas balanceadas:

½ plato de frutas y vegetales (color y variedad); ¼ de plato con granos integrales, como quínoa, avena o arroz integral; ¼ de plato con proteínas, como pescado, pollo, legumbres; consumo de grasas saludables y toma agua, café o té, limita la leche a una o dos porciones al día.

5 beneficios de comer sano:

Perderás peso

La alimentación es parte fundamental en un plan de perdida de grasa y peso. Con una dieta saludable que se convierta en un estilo de vida y actividad física, los resultados serán permanentes.

Algunas dietas de moda no son saludables y no proveen todos los nutrientes que el cuerpo necesita. La mayoría de las personas pronto se cansan de seguirlas y vuelven a subir el peso que habían perdido.

Comer más frutas, verduras y productos lácteos bajos en grasa está relacionado con la pérdida de peso y con el mantenimiento del peso, según una revisión publicada en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Una de las mejores dietas según los especialistas es la dieta mediterránea, número uno durante tres años consecutivos en el US News and World Report se centra en comer menos carnes rojas, azúcar y grasas saturadas, al tiempo que incorpora más productos, frutos secos y cereales integrales en su régimen diario.

Fortaleces tu salud intestinal

La salud de su intestino se relacionada con muchos padecimientos, como la obesidad, la diabetes tipo 2 y la salud inmunológica. Según lo que comemos, podemos favorecer a las bacterias “buenas” o a las “malas” que provocan enfermedades.

Funciones de las bacterias buenas en la microbiota intestinal:

Ayudan a digerir parte de nuestra comida, metabolizan nutrientes y medicamentos

Ayudan al sistema inmunitario a prevenir invasiones de bacterias y virus infecciosos

Algunos alimentos que disminuyen la diversidad en su intestino incluyen bebidas endulzadas con azúcar, pan y bocadillos salados. Los alimentos que aumentan las bacterias beneficiosas en su intestino incluyen prebióticos y alimentos con fibra.

Lo primero que empezarás a notar es menos inflamación y estreñimiento.

Mejoras tu estado de ánimo

La alimentación también tiene efectos en tu estado de ánimo. Por ejemplo, los niveles bajos de ácidos grasos omega-3 , vitamina B12, folato (vitamina B9) y vitamina D se relacionan con niveles más altos de depresión, según una revisión de septiembre de 2019 en Antioxidants.

Además, ¿sabías que hay alimentos que te producen felicidad de manera natural?

Los plátanos favorecen el buen estado de ánimo y de la memoria. Contienen triptófano, un aminoácido que puede ayudar a preservar la memoria, aumentar la capacidad de una persona para aprender y recordar cosas, y regular el estado de ánimo.

El chocolate. La teobromina es uno de los compuestos responsables de que, al tomar cacao, sintamos esa sensación de entusiasmo, animación o felicidad. Elegir chocolate amargo y comer cantidades moderadas puede ofrecer los mayores beneficios para la salud, aconseja la Escuela de Salud Pública de Harvard.

Chile. El chile ayuda a aumentar los niveles de serotonina en el cerebro, llamada químico feliz, porque contribuye al bienestar y la felicidad. Mientras más picante sea el chile mejor es la sensación de bienestar que causa.

Café. Una ingesta moderada de cafeína se ha asociado con un menor riesgo de depresión y suicidio, como refiere un metanálisis realizado por la Qingdao University Medical College de China.

Mejora la salud de tu corazón

Una alimentación baja en sodio cuida tu corazón. El sodio provoca el aumento de la presión arterial y aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV), accidente cerebrovascular e infarto de miocardio.

Comer grasas buenas en lugar de grasas saturadas reduce el colesterol LDL “malo” y mejora la proporción entre el colesterol total y el colesterol HDL “bueno”, lo que reduce el riesgo de enfermedad cardíaca.

Evitar los carbohidratos refinados también beneficia tu corazón ya que estos afectan los niveles de insulina y azúcar en la sangre provocando aumento de peso y enfermedades.

Tu piel luce mejor

La producción de colágeno disminuye a medida que envejecemos. El colágeno es una proteína que le da elasticidad a la piel y que es necesaria para la cicatrización de las heridas. Aumentar tu consumo de alimentos con vitamina C y las proteínas favorece la producción de esta proteína.

Además aumentar el consumo de frutas y verduras ricas en antioxidantes ayuda a proteger la piel contra la exposición a los rayos UV, a proteger las células contra el daño de los radicales libres prevenir el envejecimiento prematuro y disminuir la inflamación en el cuerpo.

Entre la variedad de frutas con gran capacidad antioxidante están las fresas y los arándanos por su contenido en antocianinas, polifenoles y vitamina C.