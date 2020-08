Angelina Jolie y su problemática relación con su ex suegra: sus hijos no la ven hace años

Jane es una conservadora cristiana en contra del matrimonio gay, mientras que la actriz ha salido con mujeres

A partir del separamiento de Angelina Jolie y Brad Pitt, y los problemas que este acontecimiento desencadenó, los padres del actor no han podido tener contacto con ninguno de sus seis nietos desde hace 4 años.

Jane y William Pitt, los padres de Brad Pitt, no han tenido la oportunidad de ver a sus nietos desde el 2016, no porque no hayan querido, sino por la mala relación que quedó entre la actriz y la familia Pitt al terminar el matrimonio entre ambos actores.

“Cuando estaban juntos, Brad y Angelina llevaban a los niños a visitar a sus abuelos. Los niños se desfogaban porque los Pitt tienen un patio trasero enorme y solían andar en trineo en invierno y hacer fogatas en el verano” cuenta una fuente al periódico The Sun.

“Hasta donde se sabe, Jane y William no han recibido la visita de sus nietos desde 2016 y dicen que las tensiones entre Jane y Angelina son la causa”. Comentaron al mismo diario.

Ahora también se sabe que la relación de Angelina con su ex-suegra nunca fue tan buena. Cuando Brad Pitt terminó con Jennifer Aniston, la madre del actor quedó desconsolada porque siempre se llevó muy bien con ella, a diferencia de Jolie, con quien nunca terminó de simpatizar.

Tiempo después se encontró otra diferencia entre ambas mujeres. “Jane es una conservadora cristiana que una vez criticó el matrimonio gay, mientras que Angelina es una liberal que ha salido con mujeres, lo que nunca ayudó en su relación. Pero nadie pensó que terminaría así” aportó también el informante.