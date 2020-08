“Caí en vicios muy chiquita”: Marysol Sosa, la hija de José José, cuenta cómo siguió los pasos de su padre

View this post on Instagram

Tu voz fue un regalo de Dios. Un don que utilizaste para cantarle al amor y al desamor. Tu voz fue instrumento para muchas personas para decir, como en "Cirano", lo que querían gritar desde dentro y no sabían cómo. Tu voz logró conquistas, acompañó el inicio de nuevas vidas, acarició corazones. Gracias a Dios por tu hermosa voz, papi. Y así como me lo dijo en Miami una querida amiga de ambos: "tendré tu voz siempre conmigo, al click de un botón". Y tus palabras, frases y flores, siempre en mi mente y en mi corazón. ¡Feliz #diamundialdelavoz !