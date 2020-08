Comienza el sueño mundialista: así jugarán México y Estados Unidos en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022

Se realizó el sorteo de la primera y segunda ronda de las eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022, en donde las selecciones de México y Estados Unidos ya saben las fechas y algunos de los rivales a los que se medirán.

Para el nuevo formato del octagonal final, además del Tri y del cuadro de las barras y las estrellas, también tienen su lugar asegurado Costa Rica, Honduras y Jamaica, mientras que los tres restantes saldrán de la primera ronda, en la que 30 selecciones competirán por un boleto.

La fecha 1 del octagonal se disputará en junio de 2021, y México arrancará su participación como local ante Jamaica y posteriormente visitará a Costa Rica, siendo los únicos duelos de la jornada inaugural que ya están definidos, pues los demás se sabrán cuando termine la primera ronda de las eliminatorias que arrancará en octubre de 2020.

Our path for the @Concacaf Qualifiers for the @FIFAWorldCup 🇶🇦 2022 has been set!!!

En tanto, Estados Unidos aun no tiene definidos sus dos primeros rivales, sin embargo se medirá a Honduras y Jamaica en la fecha 2, mientras que se medirá a Costa Rica en la jornada 3 en septiembre de 2021.

Our path is set! Here's the 🇺🇸's slate of games for 2022 @FIFAWorldCup Qualifying.

More info on our schedule and things like "What does A/F Winner mean?": https://t.co/47wwEQ8x5k pic.twitter.com/S8ZXiAEVHX

