Al menos 30 escuelas en Orange County retomarán clases presenciales

Un total de 30 escuelas en el condado de Orange, California recibieron aprobación para impartir clases presenciales en sus instalaciones durante el nuevo año escolar.

El hecho de que la curva de contagios se esté estabilizando en conjunto con una disminución de las hospitalizaciones, ha dado paso a que la Agencia de Cuidados de la Salud del condado Orange apruebe la educación presencial.

Apoyamos a estas escuelas al poner a su disposición pruebas de diagnóstico para los alumnos y profesores, además de un equipo médico con pediatras para para guiarlos e informarlos ante cualquier evento.

La agencia asegura que la mayoría de las escuelas que enviaron solicitudes para educación presencial tiene un gran apoyo de los padres y los trabajadores. Sin embargo, reconocen que hay un grupo de padres que prefiere la educación en línea durante la pandemia y alientan a que lo hagan de ese modo, especialmente con los niños que tengan un riesgo mayor.

Estas son algunas de las escuelas que reiniciaran sus clases presenciales.

Yesterday, we received word from @CAPublicHealth that 1st batch of elementary waivers is approved and these schools may resume in-person instruction. We’ve tried to make the process transparent & require each school to post waiver application on their websites. #OCCOVID19 pic.twitter.com/QqVkgWogKI

— OC Health Care Agency (@ochealth) August 20, 2020