Corte de apelaciones de California permite a Uber y Lyft tratar a sus conductores como contratistas independientes

Una corte de apelaciones de California decidió la tarde del jueves que Uber y Lyft por ahora pueden seguir tratando a sus conductores como contratistas independientes, con lo que el servicio de ambas empresas de transporte continúa en el estado mientras la batalla legal prosigue.

La decisión fue anunciada apenas unas horas después de que Lyft había informado la suspensión de operaciones a partir de las 11:59 pm del jueves, esto ante el plazo fijado por el estado para que ambas empresas reclasificaran a sus conductores como empleados, algo que ellos dijeron era imposible de realizar en tan poco tiempo.

