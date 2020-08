Consulados en LA entregarán despensas este sábado 22 de agosto, ¿dónde?

Entidades de México, El Salvador, Honduras y Guatemala juntan fuerzas para apoyar a la comunidad durante la pandemia

Con la pandemia debido al coronavirus que continúa afectando principalmente a familias de bajos recursos e inmigrantes, los Consulados Generales de El Salvador, Guatemala, Honduras y México en Los Ángeles se han unido para ayudar a los más necesitados.

Los cuatro países forman parte de una alianza llamada TRICAMEX, la cual tiene como principio la idea de promover intercambio de experiencias y lecciones aprendidas de los servicios de protección y consulares.

Sin embargo, con el brote de la pandemia, que ya lleva casi cinco meses afectando el bolsillo de miles de familias, en esta ocasión dichas entidades unieron fuerzas para apoyar en las cocinas de cientos de viviendas.

La cónsul de asuntos políticos del consulado general de México en Los Ángeles, Sandra López, dijo que con la ayuda de la Oficina de Asuntos Internacionales del Alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti; y con el patrocinio de varias compañías y aliados podrán realizar una entrega de unas 2,000 despensas este sábado 22 de agosto en el estacionamiento del zoológico de Los Ángeles.

El evento se llevará a cabo desde las 9:00 a.m., hasta la 1:00 p.m., y el servicio será vía automóvil (tipo

drive-thru), donde las familias abren la cajuela de sus vehículos y ahí se les pondrá la despensa para evitar la propagación del COVID-19.

“La iniciativa fue parte del consulado de México pero muy bien recibida por los otros países”, dijo la cónsul López.

“En las despensas entregaremos alimentos frescos, frutas, verduras, proteína, lácteos y carbohidratos”.

La cónsul general del Consulado de Honduras en Los Ángeles, María Fernanda Rivera, dijo que este año fue el país elegido para tomar la presidencia de TRICAMEX.

Y debido a que el consulado de Honduras ya se había asociado con pequeños negocios y aliados para entregar despensas de comida en el pasado quisieron hacer el evento más grande, en esta ocasión con los cuatro países.

Sin embargo, México ya llevaba un poco la delantera y la cónsul Rivera aseguró que los demás países no dudaron en participar.

“Hemos estado trabajando de forma virtual, hemos estado tocando puertas para conseguir patrocinadores”, indicó la cónsul.

Agregó, que está muy contenta en cuanto al evento que se llevará a cabo en la cuadra 5333 Zoo Drive en Los Ángeles; pero que también le preocupa que las familias puedan llegar a recoger sus despensas ya que no le gustaría que quede ninguna al final del día.

“Hemos tenido otras entregas [del consulado de Honduras] donde se han quedado las despensas y se los dejamos a los negocios donde se hace el evento para que ellos se encarguen de repartirlas”, explicó.

La cónsul López dijo que además de entregar las despensas también se estará brindando información a las personas acerca del centro de pruebas de detección del COVID-19. Estas son gratuitas en el Consulado de México.

Algunos de los patrocinadores de las despensas incluyen a Goya Foods, Mission Foods, Power of One Foundation, Simply Help Foundation y Veronicas Insurance.

Ambas cónsules aseguraron que cualquier familia puede llegar a la distribución de despensas, no necesariamente tienen que ser de estos cuatro países.

Ayuda que no se detiene

El primer TRICAMEX se inauguró en la ciudad de McAllen, Texas en 2015 y los consulados de otras ciudades lo fueron replicando, incluyendo Los Ángeles.

La cónsul Rivera explicó que en años pasados la presidencia del TRICAMEX fue otorgada a cada país por un periodo de seis meses. Sin embargo, debido a los drásticos cambios que ha causado la pandemia del coronavirus, en esta ocasión la presidencia la tendrá Honduras por un año.

Aunque todavía no hay un plan de cuantas actividades se estarán llevando a cabo en conjunto con los cuatro países, la cónsul Rivera dijo que seguirán tocando los temas de migración, cultura, educación, entre otros.

“Recientemente estuvimos en la inauguración que tuvo el consulado de México para comenzar a realizar pruebas del COVID-19 de forma gratuita”, dijo por si parte la cónsul López. Y añadió que la naturaleza de TRICAMEX es unir esfuerzos para luchar por las comunidades que tienen problemas similares.

“La temática como deportaciones y legislaciones que afectan o benefician a los inmigrantes”, expresó.

“Nos estamos uniendo para ayudar a nuestra comunidad de Los Ángeles”.