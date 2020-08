Escape del infierno: espeluznante video muestra evacuación en un vehículo rodeado por el fuego

Los datos divulgados a diario acerca de los incendios en el norte de California son alarmantes. Pero una imagen dice más que mil palabras, como se puede observar en un video publicado por un residente del área de Sacramento.

El dramático y aterrorizador video muestra el escape que Matt Thomas realizó en su vehículo luego de verse obligado a evacuar su hogar por la furia de uno de los incendios del llamado LNU Lightning Complex. Por delante de él conducían otros dos vehículos.

Thomas es un residente de Winters, localidad que se encuentra en el límite de los condados Solano y Yolo, al oeste de Sacramento, hasta donde llegó el fuego iniciado en Napa. El escape ocurrió pasada la media noche del miércoles.

Harrowing footage shows people fleeing their homes in Winters, California, as massive wildfire that started in Napa County spread east overnight.

Tens of thousands of people across the state have been ordered to evacuate their homes because of wildfires. https://t.co/i1YupHOiGB pic.twitter.com/ZZ1GKF73fd

