Miguel Bedoy expone desde el hospital su estado de salud a raíz de su conflicto con Telemundo

El ex presentador de noticias de origen mexicano fue víctima de acoso laboral, sexual, discriminación de género y discriminación nacionalidad

Javier Ceriani junto a Elisa Beristain lanzó una bomba, ayer, a través de Chisme No Like. El argentino destapó tremendo escándalo gracias a la denuncia en contra de Telemundo que ha presentado Miguel Bedoy, ex presentador de noticias de Telemundo Denver, Colorado, quien reveló irregularidades preocupantes en torno a la famosa cadena de televisión hispana.

Hoy, después de que el caso fuera destapado por Chisme No Like el periodista recibe todo el apoyo por los televidentes que a través de dicho programa pudieron conocer su historia y ahora ver a detalle los problemas de salud que todo este conflicto ha suscitado en su vida.

Elisa Beristain y Javier Ceriani realizaron hoy un enlace en vivo con Miguel Bedoy quien desde México y en la camilla del hospital explicó su padecimiento. Éste además reveló cómo todo esto se derivó del estrés que atravesó luego del maltrato al que fue sometido por parte de la compañía y a su jefa, la directora de noticias, Griselle Sierra, a quien está demandando por acoso laboral, sexual, discriminación de género y nacionalidad, etcétera.

El tratamiento es doloroso, además de que según Miguel Bedoy como consecuencia del mismo es más vulnerable a contraer el COVID-19 y además podría llegar a padecer cáncer en el futuro.

Su salud se ha deteriorado considerablemente, y alegró que todo su tratamiento de salud lo ha tenido que seguir en México después de verse desempleado en Estados Unidos gracias a su salida de Telemundo.

Cabe recordar que después de los despidos de Héctor Sandartir, Rashel Díaz y María Celeste Arrarás, la opinión del público sobre Telemundo era muy crítica, porque tres de sus estrellas más queridas habían dejado la cadena de un día para otra en una fuerte ola de despidos.

Aquí les compartimos la nueva entrevista con Miguel Bedoy desde el hospital, en donde incluso su doctora explica el tratamiento al que se está viendo sometido y más detalles sobre sus complicaciones posteriores a raíz del tratamiento.