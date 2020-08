Buscan a esta bella joven latina como la culpable de atropellar mortalmente a un niño de 14 años

La policía ha publicado una fotografía de una mujer que creen que estaría relacionada con el atropello, y posterior fuga, que dejó un niño de 14 años sin vida. Los hechos ocurrieron el sábado por la tarde en la lujosa área de Bal Harbour cuando el niño, que iba en bicicleta, recibió un impacto de un vehículo.

La policía no ha dicho cuál era su función y no especifican si ella era la conductora, pero según fuentes de la investigación ella sería la persona que iba al frente del timón.

Te puede interesar: Matan a un niño que iba en bicicleta por una de las zonas más lujosas de Miami Beach

🚨 We are investigating a hit and run crash that resulted in the death of a 14 year-old bicyclist. Investigators have identified Luisa Fernanda Ahearn as one of the subjects involved. Anyone with information on her whereabouts is urged to contact @CrimeStopper305 at 305-471-8477. pic.twitter.com/7w8ISZJqP8

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) August 23, 2020