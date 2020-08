El asteroide que se acercará a la Tierra un día antes de las elecciones en EEUU

Una pandemia, protestas multitudinarias y una interesante contienda electoral son algunos de los hechos por los que el 2020 será recordado en Estados Unidos y, por supuesto, en el mundo. Pero al parecer el 2020 todavía nos guarda algunas sorpresas.

Por ejemplo, un asteroide se acercará a la Tierra un día antes de las elecciones en EEUU, de acuerdo con el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. Identificado como 2018VP1, alcanzará su punto más próximo a la Tierra el próximo 2 de noviembre.

Los científicos lo vieron por primera vez en el Observatorio Palomar en California en 2018, y calculan que mide unos 6.5 pies de diámetro, apenas dos metros. Afortunadamente, gracias a que es realmente pequeño, su trayectoria directa hacia la Tierra no representa un peligro, pues se desintegraría al entrar en contacto con la atmósfera de nuestro planeta.

A pesar de lo significativo que es la posibilidad de que un asteroide golpee la Tierra justo un día antes de las elecciones presidenciales en EEUU, la NASA calcula que el riesgo de que el 2018VP1 toque la superficie terrestre es menor al uno por ciento.

Asteroid 2018VP1 is very small, approx. 6.5 feet, and poses no threat to Earth! It currently has a 0.41% chance of entering our planet’s atmosphere, but if it did, it would disintegrate due to its extremely small size.

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) August 23, 2020