Un asteroide de tres veces el tamaño de la Estatua de la Libertad, pasará cerca de la Tierra en un par de días

Pasará a una velocidad de ocho millas por segundo

Se trata de un objeto ya conocido en los alrededores siderales de la órbita terrestre, pues no es la primera vez que se acerca… ni la última. Es un asteroide de tres veces el tamaño de la Estatua de la Libertad que pasará cerca de la Tierra en un par de días, denominado como el 441987 (2010 NY65).

Este asteroide, que mide entre 140 y 310 metros de diámetro (el monumento neoyorquino mide 93 metros de largo), está considerado “pequeño” por la NASA, pero también “potencialmente peligroso” por su paso próximo a nuestro planeta. Sin embargo, y aunque puede alcanzar una gran velocidad, la posibilidad de colisión es remota.

Está previsto que el 441987 pase este 24 de junio a una distancia de 3’757,830 kilómetros de la Tierra, a una velocidad de ocho millas por segundo. Curiosamente, el mismo 24 de junio pero de 2019, este asteroide pasó cerca de la Tierra, y lo hará cada junio de los próximos seis años, según los cálculos astronómicos.

El paso de objetos espaciales cerca de nuestro planeta es algo común en la realidad cósmica, pero el Center for Near Earth Object Studies de la NASA ha señalado que esta circunstancia no debe ser motivo de angustia. “Nadie debería estar demasiado preocupado por el impacto de un asteroide o cometa en la Tierra. La amenaza para cualquier persona por accidentes automovilísticos, enfermedades, otros desastres naturales y una gran variedad de otros problemas es mucho mayor que la amenaza de los objetos cercanos a la Tierra”, explica la institución.