Tras declaraciones de Niurka, Maribel Guardia sale en defensa de Edith González

Entretenimiento

La cantante costarricense compartió cuál fue su experiencia cuando trabajó con Edith González

Tras las fuertes declaraciones de Niurka, en las que aseguró que Edith González le hizo la vida imposible cuando trabajaron juntas en la telenovela ‘Salomé’, Maribel Guardia sale en defensa de la fallecida actriz.

“Conmigo Edith fue una reina, una dama toda la vida, una chica tan inteligente y tan brillante, tan linda, tan inteligente y distinguida, no sé, es que no puedo más que hablar bellezas de Edith, yo no soy Niurka, Niurka es Niurka, pero mi experiencia con Edith fue muy bonita y la recordaré siempre con un gran cariño y con mucho respeto“, comentó la también conductora.

Sin embargo, también expresó la admiración por la vedette cubana: “Cada quien dice lo que quiere, la verdad es que ella baila divino“, y aseguró que cada actriz que protagonizó la obra “Aventurera” dejó algo importante, pero sin duda alguna la que más huella dejó fue la protagonista de ‘Doña Bárbara’.

“Yo creo que todas las aventureras le dimos su granito de sal. Para el público la que quedó muy marcada fue Edith“, expresó ante las cámaras del programa ‘Sale el Sol’.

La cantante de origen costarricense también compartió que ya se encuentra preparando un nuevo tema que estrenará próximamente y asegura estará muy divertido, además, confirmó que pronto retomará su carrera musical con algunas presentaciones en las que todo su equipo cumplirá con las medidas necesarias de salud para evitar contagios de COVID-19.