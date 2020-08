Conoce a Carlotta, la pequeña hija de 6 años de la modelo Tania Ruiz

View this post on Instagram

Cómo hay momentos en la vida que duelen😪, que te enseñan🌊, que te cuestan⛈, que te reconfortan🌹, que te traen como montaña rusa🎢 , que te tienen cómo rueda de la fortuna 🎡 , que te exprimen como lavadora. Así como también momentos felices🤣, momentos inolvidables❤️, momentos únicos🍀, momentos de paz 🙌🏻y momentos que no puedes cambiar 🌗; Pero teniendo la opción de vivirlas de otra manera. Hoy quiero que sepan que cualquiera de los momentos que estén viviendo, sepan que donde sus fuerzas terminan comienzan las de Dios⭐️. No somos de hierro , pero si tenemos un corazón ❤️. Donde sin saber donde estamos parados, Dios nos pone momentos donde no cambian las cosas, porque solo está esperando que hagas un cambio dentro de ti! 🌈Así que hoy levántate de donde estás, que Dios borre ese pasado 💨y vamos a donde Dios quiera que lleguemos y escriba un mejor futuro para ti☀️. Vamos por esta gran oportunidad de vivir. Donde no es lo que te rodea ,sino lo que te habita❤️.