Un repartidor de Amazon golpea a un anciano de Miami que le pidió que su pusiera la mascarilla

Un repartidor de Amazon podría enfrentarse a varios cargos después de que un hombre de 73 años denunciara ante la policía de Miami Beach que él lo había golpeado con su teléfono celular. Al parecer, y según la versión de la víctima, el vecino le dijo al encargado de repartir los paquetes que se pusiera la mascarilla antes de ingresar al edificio donde posee varias unidades.

El video de vigilancia del condominio parece corroborar las declaraciones de la víctima.

