Carolina Sandoval está enferma y explica si su estado de salud será parte de la demanda que prepara

"La Venenosa" admitió vivir problemas de salud que vienen desde hace mucho tiempo por la forma tóxica en la que se trataron ciertos temas, al parecer, en su antigua empresa con Suelta La Sopa

Carolina Sandoval conversó por primera vez y en exclusiva con Javier Ceriani y Elisa Beristain para el programa de YouTube, Chisme No Like. La ex panelista de Suelta La Sopa contestó todas las interrogantes lanzadas por los conductores, incluida una en la que se ponía en duda su salud.

Elisa cuestionó a Carolina sobre su estado de salud en relación a la entrevista que ella compartió en sus redes sociales en donde habló con su psiquiatra la doctora Aisquel Machado.

La consulta de Beristain estaba apuntando el querer saber si su salud emocional se vio afectada a raíz de los problemas que Carolina ha estado atravesando ya sea recientemente o en el pasado con la producción de Suelta La Sopa.

“¿Quiero saber si la situación de salud te ha llevado a tomar medicina y si esto será parte de su demanda en contra de la producción de SLS?“, preguntó la conductora de Chisme No Like.

“Bueno, los problemas emocionales ya venían atravesándose por la manera tóxica en la que se venían tratando ciertos temas. Sí estoy tomando medicina, algo bien leve, pero mi mejor medicina es mi familia que me mantiene polo tierra. Estoy muy ocupada, ustedes me llaman que casi estoy en El Almuerzo con Caro…“, aseveró Carolina Sandoval.

Carolina no reveló si su problema de salud será parte de la demanda que está entablando contra su antigua empresa.

Sin embargo, Javier Ceriani insistió en saber si Carolina Sandoval procederá con una demanda y esto fue lo que “La Venenosa” le contestó”: “La palabra demanda… yo creo que ya el público le está demandando bastante con el hecho de haber realizado de manera incorrecta lo que hicieron… Me voy a reservar esta respuesta, porque hay cosas que no puedo comentar todavía”.

Carolina también admitió que varios abogados la buscaron para tomar su caso, incluso uno que trabaja con Daddy Yankee. Pero sí aseguró que tiene un abogado que representa celebridades con el que está trabajando.