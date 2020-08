El buen periodismo y Rubén Salazar 

Opinión

A 50 años de la muerte del periodista en el Este de Los Angeles

El buen periodismo abre mentes y crea entendimiento entre las gentes. Porque el buen periodismo se enfoca en la verdad y la justicia social de los pueblos. No se rebaja a servir filosofías específicas ni a rendir pleitesía a personaje alguno. Es un puente por el que transitan las gentes en democracia.

En eso me hizo reflexionar la muerte del periodista Rubén Salazar.

Fue un periodista. Latino. Inmigrante. Nació en ciudad Juárez, Chihuahua. Su familia se mudó a vivir a El Paso, Texas, cuando él era un infante. Fue un luchador aguerrido, comprometido con la verdad y su comunidad. Y eso, aparentemente, le costó la vida.

Recuerdo con viveza la noche del día en que murió.

Después de la celebración de la Moratoria Chicana en el Este de Los Angeles, de ese 29 de agosto de 1970, me enteré que un agente del Sheriff había matado al periodista Rubén Salazar durante disturbios ocasionados después de la celebración de la Moratorio Chicana, una protesta en contra de la guerra de Viet Nam, celebrada en el Este de Los Angeles con la participación de más de 20,000 personas.

No recuerdo cómo me enteré de la muerte de Rubén Salazar. Pudo haber sido a través de La Opinión, Los Angeles Times, que leía con la ayuda de un viejo diccionario Webster de bolsillo, o de algún programa de noticias de KWKW o KALI.

No conocía a Rubén Salazar. Sólo sabía que era periodista.

Años después llegué a conocerlo a través del tipo de periodismo que practicaba.

Me lo explicaron el Dr. Félix Gutiérrez, profesor de periodismo; Frank del Olmo, exeditor asistente del Los Angeles Times, y William Restrepo y Octavio Gómez, reportero y camarógrafo que estuvieron con Salazar cubriendo la Moratoria Chicana para el Canal 34

Salazar se convirtió para mi en un referente de periodismo. Ejerció la profesión con integridad y entrega total.

En mi opinión, el buen periodista es un armador de puentes entre la comunidad y los gobernantes. Busca datos que iluminen la verdad y la justicia social. Y teje historias que ayuden al entendimiento y a la toma de decisiones juiciosas. Salazar abría paso a ese puente de la democracia a los lamentos y críticas en la comunidad latina contra la violencia policial, la falta de vivienda asequible, la falta de oportunidades laborales equitativas, y otros males.

Hizo ese trabajo periodístico en las páginas del periódico Los Angeles Times y el último año de su vida en los noticieros del Canal 34. Ayudó a crear entendimiento en muchos de la realidad de los latinos, pero a su vez incomodó a otros.

Como todo buen periodista, puso su trabajo al servicio de la verdad y de un pueblo. En su época, la comunidad latina era ignorada, soslayada en muchos aspectos, discriminada, olvidada, inexistente para el establecimiento político y gobernante.

Salazar fue uno de los primeros periodistas latinos contratados por Los Angeles Times. Fué él quien descubrió, presentó e interpretó a los residentes del Este de Los Angeles para los lectores del Times. Su trabajo creó entendimiento en muchos de la realidad de los latinos, pero a su vez incomodó a otros. Estos últimos lo hostigaron.

En esos años, se vivía el inicio de un activismo comunitario. Dos años atrás, se habían registrado los movimientos estudiantiles de 1968 cuando estudiantes de siete secundarias del Este de Los Angeles salieron a la calle a protestar por la falta de equidad en la educación que recibían.

En esa época, los maestros golpeaban con reglas las manos de los estudiantes latinos que hablaran español en el centro escolar; que colocaban en clases para retardados mentales a los alumnos que no hablaban inglés o que hablaban con dificultad ese idioma.

Por años, los asesores escolares trataban de desalentar a los estudiantes latinos interesados en una carrera universitaria.

En una ocasión, el congresista Edward Roybal me comentaba que a él le recomendaron aprender un oficio para conseguirse un empleo pronto en lugar de ir a la universidad. El quería ser abogado. Y lo fue. Y con el tiempo llegó a ser uno de los 13 cardenales del Congreso de Estados Unidos, honor otorgado a los 13 presidentes de los comités más poderosos del Congreso. Y él ha sido el único latino en ese grupo exclusivo.

Ahora con lo de la pandemia, con frecuencia las cámaras de televisión se enfocan en la entrada del campus del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en Atlanta y leo con orgullo que lleva el nombre de Edward Roybal. Y recuerdo que fue él uno de los grandes luchadores en las campañas en contra de la tuberculosis en la comunidad y mostró siempre un gran interés en los temas de salud. Y me pregunto: ¿qué hubiera pasado si Roybal hubiera hecho caso a las recomendaciones de su asesor escolar?

Lo mismo le sucedió a la ex secretaria de Trabajo y actual supervisora del condado de Los Angeles, Hilda Solis. Hace unos años me contaba en la ciudad de Washington que a ella su asesor escolar le aconsejaba aprender el oficio de secretaria y que se dejara de pensar en ir a la universidad. Y con sonrisa irónica me comentó el gusto que le daría en ese momento encontrarse con esa persona y decirle que efectivamente se había hecho secretaria, pero “secretaria de Trabajo de Estados Unidos.”

Fue una época en la que se esterilizaba a mujeres mexicanas en el Hospital General del condado de Los Angeles. Diez de ellas interpusieron una demanda en 1975 y en 1978 se le escuchó en juicio en una corte federal. Los pormenores de ese juicio los reporté diariamente en las páginas de La Opinión, y recientemente Renee Tajima realizó un documental titulado “No más Bebés” reseñando este caso.

Fue una época de persecución constante del Servicio de Inmigración. Los agentes subían a los autobuses urbanos, ingresaban a las fábricas, y muchos latinos, despavoridos, trataban por cualquier medio de eludir el contacto con ellos. Hacían arrestos en las calles y exhibían a los detenidos sentados en la acera con las manos esposadas a la altura de la espalda.

En los campos agrícolas, César Chávez y Dolores Huerta organizaban marchas, huelgas de hambre y otras formas de protesta para denunciar los abusos cometidos contra los campesinos y trabajadores del campo.

Surgió la Moratoria Chicana, un engendro del Movimiento Chicano, para protestar contra la guerra de Viet Nam en la que participaban y morían desproporcionadamente elementos de la comunidad latina.

Fue una marcha que atrajo a más de 20,000 personas al bulevar Whitier, donde se encontraba el parque Laguna, ahora conocido como el Parque Rubén Salazar. Después de la marcha hubo desórdenes y choques entre algunos manifestantes y la policía. Durante esas refriegas, fue cuando un agente del Sheriff disparó al interior del “Silver Dollar Cafe” donde Salazar y sus compañeros del canal 34 se disponían a tomar una cerveza. El disparo hizo impacto en la cabeza de Salazar, muriendo en el acto, a la edad de 42 años.

Después de esos choques violentos, sobrevino una especie de periodo de reflexión y tranquilidad en la comunidad latina. Y se resolvió que la violencia no era el camino. Surgieron luego grupos como la Organización de Vecindarios Unidos que convocaba a los políticos a sus centros de reunión para que respondieran a las denuncias de la comunidad y expresaran sus planes para resolverlos. Después de cada reunión, el grupo otorgaba una boleta de calificación al político en base a sus respuestas.

El entendimiento sobre la realidad de los latinos en Los Angeles despertada por los escritos de Salazar entre algunos lectores del Times, ayudó a que los nacientes movimientos democráticos que surgían en la comunidad avanzaran a tal punto que la década de los 80 fue considerada por muchos como la “Década de los Hispanos” por los progresos logrados en la política, la educación y otros sectores.

Fue la época de “Stand and Deliver”, película que narra las denuncias de discriminación contra estudiantes del profesor Jaime Escalante al ponerse en duda sus altas calificaciones en pruebas de cálculo avanzado. Las dudas expresadas públicamente orillaron a que el profesor Escalante pidiera una nueva prueba para sus muchachos, quienes volvieron a pasarla en forma brillante.

Fue la época en la que la periodista Merle Linda Wolin, del periódico Los Angeles Herald Examiner, ingresó a la industria de la costura haciéndose pasar como una inmigrante brasileña rubia que hablaba el español con acento. Trabajó durante un año en forma encubierta y al final produjo un reportaje de 16 partes que publicó su diario en inglés y La Opinión en español. Jaime Jarrín leyó la serie en su totalidad en su programa de radio en KWKW. Sweatshops y Talleres de Hambre, en español, estuvo a punto de ganar un premio Pulitzer. La denuncia de irregularidades y abusos produjo también cambios en las leyes estatales que rigen ese sector de la economía.

Fue la época de la Fernandomanía, cuando los Dodgers contrataron por primera vez a un jugador mexicano llamado Fernando Valenzuela. Rodolfo B. García, editor de deportes de La Opinión, con frecuencia preguntaba a Al Campanis, gerente general de los Dodgers: “¿Alejandro, cuándo van a contratar a un jugador mexicano para esta ciudad mexicana? La respuesta fue a anunciarla el mismo Campanis a García en el palco de prensa del equipo: “Rudy, ¿qué te parece este muchacho?

El talento deportivo de Valenzuela y el activismo comunitario de los latinos se encontraron, se tomaron de la mano para abrir más puertas y crear un nuevo ambiente en los deportes y en la comunidad.

Cuando pienso en esa época, siempre termino yéndome a esa noche en la que mataron a Rubén Salazar. Al amotinamiento de cientos de jóvenes latinos y a la huida despavorida de la policía corriendo por el bulevar Whitier, descargando su rabia y enojo en lo que se les atravesaba.

Recuerdo que yo vivía con unos familiares en una casa situada en el bulevar Whitier, cerca de la calle Soto.

Entrada la noche, escuché que dos jóvenes subían las escaleras hacia la casa donde vivía. Agitados, trataban de esconderse abajo de la ventana de una de las recámaras. Yo, joven, a sólo un año de haber llegado al país, nervioso y temeroso por los ruidos que escuchaba en la calle: las sirenas de los carros de policía, persecuciones, gritos, cristales de autos que se rompían al impacto de golpes, gente que corría desesperada.

Sudoroso, nervioso me asomaba por la ventana hacia la oscuridad de la noche. Y en momentos, escuchaba la respiración agitada de los jóvenes escondidos en algún lugar debajo de esa ventana.

Guardé silencio. Ellos también. Mantuvimos el silencio. A veces detenía la respiración para aguzar más el oído. Podía escuchar su respiración agitada y nerviosa como la mía.

Los ruidos de la calle eventualmente callaron.

Poco tiempo después, me ganó el sueño. Y los jóvenes desaparecieron. No sé quiénes eran ni dónde estén ahora. Posiblemente uno de ellos esté leyendo estos párrafos. Sólo tuvimos el gusto de conocernos de oídas por los cambios en la respiración del ser humano que causan el miedo y desasosiego.

Esa fue, para mi, la noche en que murió Rubén Salazar.

Siento que nos heredó a esos jóvenes latinos.Y que nos dejó las herramientas para armar puentes periodísticos, puentes por los que la comunidad latina puede transitar libremente en la democracia, en busca de su bienestar, de los suyos y del país.

El faro de Rubén Salazar se mantiene ahí: fijo, iluminando el camino, fiel referente de la bella profesión periodística.

Hoy se cumplen 50 años de la muerte de Rubén Salazar. Y la luz de su faro sigue tan viva como siempre.

La lucha de los latinos no ha terminado. Como tampoco ha terminado la tarea del buen periodismo de abrir mentes y crear entendimiento entre las gentes.

Gerardo López fue editor en jefe de La Opinión de 1995 a 2004.