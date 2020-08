California anuncia fecha para empezar a procesar cheques de $300 dólares adicionales de desempleo

El Departamento del Desarrollo del Empleo del estado de California (EDD por sus siglas en inglés) anunció que comenzará a procesar los cheques de ayuda adicional de desempleo el 7 de septiembre para las personas elegibles.

Los cheques serán de $300 dólares por semana y serán recibidos por quienes reciban al menos $100 dólares semanales de beneficio de desempleo y que certifiquen que han sido impactados económicamente por la pandemia.

EDD will begin processing LWA payments in phases for eligible individuals in the week beginning September 7, 2020. See top FAQs for more info at https://t.co/3UYKAwgzz4.

— EDD (@CA_EDD) August 29, 2020