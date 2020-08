Cuáles son las peores cartas del tarot para el amor

Astrología

Hay cartas que no auguran la mejor suerte en temas del corazón. Conoce cuáles son

El amor es uno de los temas más recurrentes en una lectura de tarot y es que a quién no le gustaría saber si pronto llegará la persona ideal, si nuestra pareja actual es en realidad nuestra media naranja o si tendremos futuro en una relación.

Así como hay cartas que auguran suerte en temas del corazón existen otras que anuncian situaciones no muy alentadoras y podrían darnos una respuesta que no estábamos esperando. Cabe señalar que, según indican tarotistas, las cartas deben considerarse solo como una guía de lo que podría suceder en un futuro y no como algo que indudablemente pasará. De acuerdo con el sitio Guía Tarot, estas son las cartas más devastadoras en el amor.

El Colgado

El Arcano número 12 significa la interrupción de un camino por lo que, si en tu relación sentimental todo iba de maravilla, significa que se presentarán obstáculos que impedirán que el amor siga creciendo. Se interpreta también como la imposibilidad de actuar ante alguna situación ya sea por factores externo o internos.

El Diablo

El Arcano número 15 anticipa pasión, pero tras ese periodo el consultante experimentará una sensación de vacío. El Diablo simboliza que estamos atados a nuestros propios miedos lo cual podría llevarnos ahuyentar al amor más puro.

La Luna

La Luna es el Arcano número 18 y simboliza que estamos siendo víctimas de nuestra propia imaginación. Peleas, discusiones y malentendidos con la pareja son producto de inseguridades. Significa que estamos a la defensiva posiblemente reflejando los miedos del pasado. Es probable que el consultante haya sufrido una decepción amorosa y se imagina que podría vivir lo mismo con su actual pareja.

La Muerte

El Arcano 13 es una de las cartas más controversiales de tarot. Cuando aparece en una consulta relacionada con el amor anticipa dolor por lo que podría estarse gestando una separación. Puede ser que terceras personas estén interviniendo para romper los lazos sentimentales o la etapa haya llegado a su fin. La Muerte indica que no hay nada qué hacer para salvar la relación.

La Torre

El Arcano 16 augura que la relación que tanto trabajo costó construir se viene abajo sin que haya una segunda oportunidad. Normalmente aparece en parejas que han tocado fondo y no hay nada que los una, por lo que es probable que tampoco exista amor.

